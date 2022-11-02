МИД РФ: Спецоперация на Украине идёт в соответствии с международным правом
Российская военная спецоперация на Украине проводится в полном соответствии с международным и гуманитарным правом. Такое заявление в рамках заседания Первого комитета Генассамблеи ООН сделал замглавы российской делегации Константин Воронцов.
Как заметил дипломат, российская сторона отвергает обвинения в связи с проведением СВО на территории Украины как необоснованные.
"Спецоперация проводится в полном соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право", — высказался Воронцов.
Ранее, напомним, депутат Европарламента от Италии Пьерникола Педичини направил письмо в Еврокомиссию о реализации права граждан ЕС о доступе к различным точкам зрения относительно конфликта на Украине.
ТАСС / РБК / Андрей Любимов