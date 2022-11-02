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Регион
Опубликовано 2 ноября 2022, 02:42
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МИД РФ: Спецоперация на Украине идёт в соответствии с международным правом

Российская военная спецоперация на Украине проводится в полном соответствии с международным и гуманитарным правом. Такое заявление в рамках заседания Первого комитета Генассамблеи ООН сделал замглавы российской делегации Константин Воронцов.

Как заметил дипломат, российская сторона отвергает обвинения в связи с проведением СВО на территории Украины как необоснованные.

"Спецоперация проводится в полном соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право", — высказался Воронцов.

Клишас: Решение об операции на Украине соответствует нормам международного права
Клишас: Решение об операции на Украине соответствует нормам международного права

Ранее, напомним, депутат Европарламента от Италии Пьерникола Педичини направил письмо в Еврокомиссию о реализации права граждан ЕС о доступе к различным точкам зрения относительно конфликта на Украине.

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ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Дмитрий Алексиевич
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