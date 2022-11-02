МИД РФ: Спецоперация на Украине идёт в соответствии с международным правом

Российская военная спецоперация на Украине проводится в полном соответствии с международным и гуманитарным правом. Такое заявление в рамках заседания Первого комитета Генассамблеи ООН сделал замглавы российской делегации Константин Воронцов.

Как заметил дипломат, российская сторона отвергает обвинения в связи с проведением СВО на территории Украины как необоснованные.

"Спецоперация проводится в полном соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право", — высказался Воронцов.