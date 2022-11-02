Врач назвал смертельную опасность продуктов с плесенью

Появившаяся на продуктах плесень не только портит их внешний вид и вкусовые качества, но и содержит опасные для организма вещества. Об этом предупредил врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

В интервью радио Sputnik специалист уточнил, что продукты, в которых начинает размножаться любая плесень, становятся источниками микотоксинов (токсичные вещества природного происхождения), в том числе афлатоксинов (одни из самых ядовитых микотоксинов). Иначе говоря, плесень выделяет токсины, которые пропитывают продукт.

"Микотоксины практически не разлагаются при термической обработке — варка, жарка от них не избавляет. Эти токсины вызывают отравление. Самый большой вред, который могут причинить афлатоксины, — вызвать достаточно тяжёлое заболевание печени, первичный рак. Это заболевание, к сожалению, пока очень плохо лечится, по факту оно смертельно", — сказал Болибок.

Большое количество афлатоксинов может скапливаться в зерновых и бобовых культурах. Опасно игнорировать плесень на горохе, фасоли, арахисе, кофе и какао, сказал эксперт, добавив, что если с продукта срезать плесень, то это не означает, что удалось избавиться от токсинов.

По словам Болибока, чаще всего люди сталкиваются с плесенью на хлебе. Если заплесневел какой-то кусок, по сути, весь батон достаточно быстро становится токсичным, его лучше выбросить. Также стоит избавиться от всей виноградной кисти, если на некоторых ягодах появилась плесень.

"Персики достаточно часто плесневеют. Естественно, надо выбросить тот продукт, который заплесневел, и посмотреть, нет ли следов плесени на продуктах, которые находились рядом", — порекомендовал специалист.