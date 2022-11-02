Красноярец вызвал любовника жены на дуэль и убил безоружным

В резонансной истории с дуэлью, которая произошла в городе Назарово Красноярского края, появились новые подробности. Ими в беседе с телеканалом "360" поделился брат Ивана, погибшего участника роковой стрельбы. Он, в частности, рассказал, что погибший участник дуэли пришёл на поединок без оружия.

Лайф уже рассказывал историю Алексея и Ивана, которые решились на "дуэль" из-за женщины — жены Алексея, с которой он разводился. Причиной стали её отношения с Иваном, которые возмутили супруга, несмотря на ожидавшийся в скором времени развод.

Брат Ивана, Александр, рассказал, что привёз его на разборку, но сам момент дуэли не застал, поскольку ему необходимо было отъехать. Мужчина утверждает, что не видел, чтобы брат привёз с собой какое-либо оружие.

"В руках ничего не было, руки были опущены. Я его высадил, он пошёл с ним (Алексеем. — Прим. Лайфа) разговаривать. Я отъехал, брат пошёл к нему. Толком ничего не видел. Пока разворачивался, услышал выстрел", — поделился Александр.