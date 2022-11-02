Французов устроили выводы Москвы по взрывам на "Потоках"
Читатели Le Figaro подтвердили выводы России по диверсиям на "Северных потоках"
Читатели французской газеты Le Figaro бурно отреагировали на статью, которая была посвящена заявлению России о причастности Великобритании к диверсиям на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Своё мнение они высказали в комментариях к соответствующей публикации.
"Кто был заинтересован в этом взрыве? Уж точно не русские", — подчеркнул один из пользователей.
"Удивляет то, что россияне ещё могут в чём-то сомневаться, выдвигая это обвинение", — отметил другой.
Ещё один комментатор считает, что у Лондона есть технические возможности, чтобы устроить взрыв на трубопроводах. Но всё же "это ужасное дело, за которое они дорого заплатят", добавил он.
"Разрушение газопровода было в интересах США, причём Байден прямо высказал пожелание и обещание, чтобы "Северный поток" не работал", — напомнил читатель.
"Ничего удивительного! Неловкое молчание датских и других следователей стало подтверждением. И потом, задайте себе вопрос: кому выгодно это преступление? Ответ очевиден: англосаксам!" — написал юзер.
В конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не захотел допускать Россию к расследованию. Позже Минобороны РФ обвинило ВМС Великобритании в диверсиях на "Северных потоках". Президент РФ Владимир Путин сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков".
Между тем на днях появилась информация о взломе содержимого телефона британского экс-премьера Лиз Трасс. По неподтверждённым данным, после диверсий на "Северных потоках" Трасс якобы отправила американскому госсекретарю Энтони Блинкену сообщение с текстом It’s done, что в переводе означает "всё сделано". Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже призвала Трасс к ответу.
ТАСС / Zuma