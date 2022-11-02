Французов устроили выводы Москвы по взрывам на "Потоках"

Читатели французской газеты Le Figaro бурно отреагировали на статью, которая была посвящена заявлению России о причастности Великобритании к диверсиям на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Своё мнение они высказали в комментариях к соответствующей публикации.

"Кто был заинтересован в этом взрыве? Уж точно не русские", — подчеркнул один из пользователей.

"Удивляет то, что россияне ещё могут в чём-то сомневаться, выдвигая это обвинение", — отметил другой.

Ещё один комментатор считает, что у Лондона есть технические возможности, чтобы устроить взрыв на трубопроводах. Но всё же "это ужасное дело, за которое они дорого заплатят", добавил он.

"Разрушение газопровода было в интересах США, причём Байден прямо высказал пожелание и обещание, чтобы "Северный поток" не работал", — напомнил читатель.

"Ничего удивительного! Неловкое молчание датских и других следователей стало подтверждением. И потом, задайте себе вопрос: кому выгодно это преступление? Ответ очевиден: англосаксам!" — написал юзер.