Российские военные использовали на Украине новейшие крылатые ракеты
РИА "Новости": Россия наносила удары по военным объектам Украины ракетами X-32
В ходе российской военной спецоперации дальние бомбардировщики много раз наносили высокоточные удары по украинским военным объектам новыми крылатыми ракетами Х-32. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник, этот тип ракет известен как "убийца авианосцев".
Источник сообщил, что в рамках спецоперации переоборудованные Ту-22М3 провели серию пусков новых сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет Х-32 по наземным объектам военной инфраструктуры Украины.
"В результате в боевых условиях была полностью подтверждена способность ракет эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты", — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что украинские системы ПВО не смогли перехватить ни одной Х-32. Эту ракету создали для модернизированных дальних бомбардировщиков Ту-22М3М. Для её применения переоборудовали также часть самолётов предыдущей модификации Ту-22М3.
Ранее, напомним, сообщалось, что экипажи Су-34 выполняют задачи по уничтожению наземных объектов противника и средств ПВО с помощью высокоточных управляемых ракет, таких как Х-29Т. Минобороны РФ опубликовало кадры подготовки истребителей к боевым вылетам.