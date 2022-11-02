Российские военные использовали на Украине новейшие крылатые ракеты

В ходе российской военной спецоперации дальние бомбардировщики много раз наносили высокоточные удары по украинским военным объектам новыми крылатыми ракетами Х-32. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник, этот тип ракет известен как "убийца авианосцев".

Источник сообщил, что в рамках спецоперации переоборудованные Ту-22М3 провели серию пусков новых сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет Х-32 по наземным объектам военной инфраструктуры Украины.

"В результате в боевых условиях была полностью подтверждена способность ракет эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты", — сказал собеседник агентства.