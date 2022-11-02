Южная Корея намерена заставить КНДР "заплатить за провокации"

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль дал указание принять контрмеры, чтобы КНДР "заплатила за свои провокации". Об этом со ссылкой на офис президента сообщает Рёнхап.

"Президент приказал принять немедленные строгие меры, чтобы Северная Корея заплатила за свои провокации", — приводит агентство заявление офиса южнокорейского президента.