Южная Корея намерена заставить КНДР "заплатить за провокации"
Рёнхап: Лидер Южной Кореи Ёль распорядился привлечь к ответственности Северную Корею за провокации
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль дал указание принять контрмеры, чтобы КНДР "заплатила за свои провокации". Об этом со ссылкой на офис президента сообщает Рёнхап.
"Президент приказал принять немедленные строгие меры, чтобы Северная Корея заплатила за свои провокации", — приводит агентство заявление офиса южнокорейского президента.
Ранее, напомним, сообщалось о пуске одной ракеты Северной Кореей. Впоследствии появились сведения о трёх таких пусках, а спустя несколько часов военные Южной Кореи высказались о не менее десяти ракетах со стороны КНДР.
Ранее глава Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев назвал деградирующей обстановку с Корейским полуостровом. Он заявил, что США и Южная Корея открыто провоцируют КНДР на запуск ракет, а также добавил, что отчётливо виден переход стран к политике "остриё против острия".
ТАСС / Артём Геодакян