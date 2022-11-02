МИД счёл бессмысленным запрет на въезд в Россию жителям Запада
МИД: Россия считает нерациональным вводить зеркальные ограничения на въезд жителям Запада
Россия не станет вводить ограничения в ответ на решение ряда стран запретить въезд россиянам. Как пояснил РИА "Новости" заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов, Москва считает зеркальные меры бессмысленными.
Говоря о возможных ответных действиях российской стороны в ответ на введённые некоторыми государствами ограничения, он подчеркнул, что "победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает". А вот проигравшими в данной ситуации становятся обычные граждане, которых, например, лишают возможности встречи с близкими людьми или обучения на территории другого государства.
"Именно поэтому мы считаем нерациональным вводить какие-либо зеркальные ограничения в связи с продолжающимися мелочными попытками прибалтийских стран и примкнувших к ним соседей доказать, что поездка в "священный" Евросоюз является привилегией лишь для очень узкого круга "хороших русских", — резюмировал Иванов.
Напомним, что парламент Литвы решил запретить с 19 сентября въезд гражданам России с любыми шенгенскими визами. Об аналогичном решении сообщили в Эстонии, Латвии и Польше, а также в Финляндии и Чехии.
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