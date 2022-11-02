МИД счёл бессмысленным запрет на въезд в Россию жителям Запада

Говоря о возможных ответных действиях российской стороны в ответ на введённые некоторыми государствами ограничения, он подчеркнул, что "победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает". А вот проигравшими в данной ситуации становятся обычные граждане, которых, например, лишают возможности встречи с близкими людьми или обучения на территории другого государства.