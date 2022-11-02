НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 ноября, 05:26

МИД счёл бессмысленным запрет на въезд в Россию жителям Запада

МИД: Россия считает нерациональным вводить зеркальные ограничения на въезд жителям Запада

Россия не станет вводить ограничения в ответ на решение ряда стран запретить въезд россиянам. Как пояснил РИА "Новости" заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов, Москва считает зеркальные меры бессмысленными.

Говоря о возможных ответных действиях российской стороны в ответ на введённые некоторыми государствами ограничения, он подчеркнул, что "победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает". А вот проигравшими в данной ситуации становятся обычные граждане, которых, например, лишают возможности встречи с близкими людьми или обучения на территории другого государства.

"Именно поэтому мы считаем нерациональным вводить какие-либо зеркальные ограничения в связи с продолжающимися мелочными попытками прибалтийских стран и примкнувших к ним соседей доказать, что поездка в "священный" Евросоюз является привилегией лишь для очень узкого круга "хороших русских", — резюмировал Иванов.

Россия закрыла въезд для перевозчиков грузов из недружественных стран

Россия закрыла въезд для перевозчиков грузов из недружественных стран

Напомним, что парламент Литвы решил запретить с 19 сентября въезд гражданам России с любыми шенгенскими визами. Об аналогичном решении сообщили в Эстонии, Латвии и Польше, а также в Финляндии и Чехии.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров