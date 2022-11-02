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2 ноября, 05:56

Британцев возмутило решение Сунака повысить налоги

Решение Сунака повысить налоги в Великобритании возмутило читателей The Mirror

Читатели таблоида The Mirror совсем не оценили решение нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака повысить налоги для граждан страны. Вместо этого они порекомендовали политику взыскать необходимые платежи с собственной супруги, которая ранее уклонялась от их уплаты.

"Относится ли это [повышение налогов] к жене Риши Сунака, которая уклонялась от уплаты налогов в размере 20 миллионов фунтов стерлингов, пока Сунак был главой Минфина? А как насчёт приятелей Риши из хедж-фонда, которые, как и сам Риши, разместили свои средства на Каймановых островах, чтобы избежать уплаты налогов?" — возмутились британцы.

Кроме того, прозвучало предложение о повышении налогов для предпринимателей, банкиров и представителей прочей британской элиты. Как заметил один из пользователей, "консерваторы заставляют платить всех, кроме собственных семей и друзей".

"Обложи налогами банкиров и нефтяных гигантов, прежде чем тронешь хоть одно пенни из моей зарплаты, подлый Сунак!" — указал читатель.

"Консервативная партия ожидает, что мы заполним зияющую дыру в кошельке страны! Дыра, которую они сами проделали за счёт множества некомпетентных инвестиций. Теперь давайте ударим по пенсионерам, давайте нападём на низкооплачиваемых рабочих и давайте заставим страну, по сути, дважды платить в общественный кошелёк. Почему элита консерватории не расплачивается за причинённый ею финансовый беспорядок? Почему мы должны платить и страдать?" — поинтересовался комментатор.

Лайф рассказывал, что новый премьер Великобритании Риши Сунак решил повысить налоги, тем самым он рассчитывает покрыть дефицит в 50 миллиардов фунтов стерлингов (порядка 57,3 миллиарда долларов), образовавшийся в государственном бюджете. По данным газеты Financial Times, премьер и глава финансового ведомства уже согласовали повышение налогов. Анализируя данное решение, газета прогнозирует, что "это будет жёстко".

Британские депутаты собрались вынести вотум недоверия премьеру Риши Сунаку

Британские депутаты собрались вынести вотум недоверия премьеру Риши Сунаку

Ранее, напомним, обозреватели New York Times высказали мнение, что Риши Сунак не в состоянии спасти Британию из-за отрешённости от привычной жизни страны. Авторы подчеркнули, что британцы в условиях нынешнего кризиса нуждаются в "сострадательном лидере", в то время как Сунак слишком оторван от страны.

Обложка ©

ТАСС / Zuma / Tayfun Salci

Оксана Попова

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