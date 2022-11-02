Британцев возмутило решение Сунака повысить налоги

Читатели таблоида The Mirror совсем не оценили решение нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака повысить налоги для граждан страны. Вместо этого они порекомендовали политику взыскать необходимые платежи с собственной супруги, которая ранее уклонялась от их уплаты.

"Относится ли это [повышение налогов] к жене Риши Сунака, которая уклонялась от уплаты налогов в размере 20 миллионов фунтов стерлингов, пока Сунак был главой Минфина? А как насчёт приятелей Риши из хедж-фонда, которые, как и сам Риши, разместили свои средства на Каймановых островах, чтобы избежать уплаты налогов?" — возмутились британцы.

Кроме того, прозвучало предложение о повышении налогов для предпринимателей, банкиров и представителей прочей британской элиты. Как заметил один из пользователей, "консерваторы заставляют платить всех, кроме собственных семей и друзей".

"Обложи налогами банкиров и нефтяных гигантов, прежде чем тронешь хоть одно пенни из моей зарплаты, подлый Сунак!" — указал читатель.

"Консервативная партия ожидает, что мы заполним зияющую дыру в кошельке страны! Дыра, которую они сами проделали за счёт множества некомпетентных инвестиций. Теперь давайте ударим по пенсионерам, давайте нападём на низкооплачиваемых рабочих и давайте заставим страну, по сути, дважды платить в общественный кошелёк. Почему элита консерватории не расплачивается за причинённый ею финансовый беспорядок? Почему мы должны платить и страдать?" — поинтересовался комментатор.

Лайф рассказывал, что новый премьер Великобритании Риши Сунак решил повысить налоги, тем самым он рассчитывает покрыть дефицит в 50 миллиардов фунтов стерлингов (порядка 57,3 миллиарда долларов), образовавшийся в государственном бюджете. По данным газеты Financial Times, премьер и глава финансового ведомства уже согласовали повышение налогов. Анализируя данное решение, газета прогнозирует, что "это будет жёстко".