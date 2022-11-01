"Это будет жёстко": Сунак решил поднять британцам налоги

Новый премьер Великобритании Риши Сунак решил повысить налоги — тем самым он рассчитывает покрыть дефицит в 50 миллиардов фунтов стерлингов (порядка 57,3 миллиарда долларов), образовавшийся в государственном бюджете.

Так, источники Financial Times в британском Минфине сообщают, что премьер и глава финансового ведомства уже согласовали повышение налогов в понедельник, 31 октября. Анализируя данное решение, газета прогнозирует, что "это будет жёстко".

"Дело в том, что всем придётся платить больше налогов, если мы хотим сохранить государственные услуги. После заимствования сотен миллиардов фунтов вследствие пандемии и реализации масштабной поддержки по оплате счетов за электроэнергию мы не сможем заполнить бюджетную дыру только за счёт сокращения расходов", — сказал газете неназванный сотрудник Министерства финансов.