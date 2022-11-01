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31 октября, 23:47

"Это будет жёстко": Сунак решил поднять британцам налоги

FT: Британский премьер Сунак решил повысить налоги, чтобы покрыть дефицит в бюджете

Новый премьер Великобритании Риши Сунак решил повысить налоги — тем самым он рассчитывает покрыть дефицит в 50 миллиардов фунтов стерлингов (порядка 57,3 миллиарда долларов), образовавшийся в государственном бюджете.

Так, источники Financial Times в британском Минфине сообщают, что премьер и глава финансового ведомства уже согласовали повышение налогов в понедельник, 31 октября. Анализируя данное решение, газета прогнозирует, что "это будет жёстко".

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"Дело в том, что всем придётся платить больше налогов, если мы хотим сохранить государственные услуги. После заимствования сотен миллиардов фунтов вследствие пандемии и реализации масштабной поддержки по оплате счетов за электроэнергию мы не сможем заполнить бюджетную дыру только за счёт сокращения расходов", — сказал газете неназванный сотрудник Министерства финансов.

Ранее, напомним, обозреватели New York Times высказали мнение, что Риши Сунак не в состоянии спасти Британию из-за отрешённости от привычной жизни страны. Авторы подчеркнули, что британцы в условиях нынешнего кризиса нуждаются в "сострадательном лидере", в то время как Сунак слишком оторван от страны.

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ТАСС / AP / Frank Augstein

Дмитрий Алексиевич

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