"Это будет жёстко": Сунак решил поднять британцам налоги
FT: Британский премьер Сунак решил повысить налоги, чтобы покрыть дефицит в бюджете
Новый премьер Великобритании Риши Сунак решил повысить налоги — тем самым он рассчитывает покрыть дефицит в 50 миллиардов фунтов стерлингов (порядка 57,3 миллиарда долларов), образовавшийся в государственном бюджете.
Так, источники Financial Times в британском Минфине сообщают, что премьер и глава финансового ведомства уже согласовали повышение налогов в понедельник, 31 октября. Анализируя данное решение, газета прогнозирует, что "это будет жёстко".
"Дело в том, что всем придётся платить больше налогов, если мы хотим сохранить государственные услуги. После заимствования сотен миллиардов фунтов вследствие пандемии и реализации масштабной поддержки по оплате счетов за электроэнергию мы не сможем заполнить бюджетную дыру только за счёт сокращения расходов", — сказал газете неназванный сотрудник Министерства финансов.
Ранее, напомним, обозреватели New York Times высказали мнение, что Риши Сунак не в состоянии спасти Британию из-за отрешённости от привычной жизни страны. Авторы подчеркнули, что британцы в условиях нынешнего кризиса нуждаются в "сострадательном лидере", в то время как Сунак слишком оторван от страны.
ТАСС / AP / Frank Augstein