Буксир с мирными жителями обстреляли в Херсонской области
ТАСС: В Херсонской области обстреляли буксир с мирными жителями
В Херсонской области неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями, которые перемещались на левый берег Днепра. Об этом сообщили в экстренных службах.
"Буксир РБТ-1 "Ридса", перевозящий гражданское население на левобережье Херсонской области, при подходе к набережной Голой Пристани был обстрелян", — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
Известно, что обстрел вёлся со стороны набережной из стрелкового оружия. Точное количество пострадавших и погибших в настоящее время уточняется.
Ранее замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные могут в скором времени попытаться осуществить широкомасштабное наступление на регион. В связи с этим в области расширили зону вывоза мирных жителей на 15 километров от Днепра. Как сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо, с левого берега планируют отселить до 70 тысяч жителей.
ТАСС / EPA / STRINGER