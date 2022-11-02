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2 ноября, 05:44

Буксир с мирными жителями обстреляли в Херсонской области

ТАСС: В Херсонской области обстреляли буксир с мирными жителями

В Херсонской области неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями, которые перемещались на левый берег Днепра. Об этом сообщили в экстренных службах.

"Буксир РБТ-1 "Ридса", перевозящий гражданское население на левобережье Херсонской области, при подходе к набережной Голой Пристани был обстрелян", — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Известно, что обстрел вёлся со стороны набережной из стрелкового оружия. Точное количество пострадавших и погибших в настоящее время уточняется.

Для вынужденно покинувших Херсонскую область открыта горячая линия

Для вынужденно покинувших Херсонскую область открыта горячая линия

Ранее замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные могут в скором времени попытаться осуществить широкомасштабное наступление на регион. В связи с этим в области расширили зону вывоза мирных жителей на 15 километров от Днепра. Как сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо, с левого берега планируют отселить до 70 тысяч жителей.

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ТАСС / EPA / STRINGER

Николь Вербер

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