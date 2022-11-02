Буксир с мирными жителями обстреляли в Херсонской области

В Херсонской области неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями, которые перемещались на левый берег Днепра. Об этом сообщили в экстренных службах.

"Буксир РБТ-1 "Ридса", перевозящий гражданское население на левобережье Херсонской области, при подходе к набережной Голой Пристани был обстрелян", — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Известно, что обстрел вёлся со стороны набережной из стрелкового оружия. Точное количество пострадавших и погибших в настоящее время уточняется.