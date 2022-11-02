В Одесской и ещё нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушную тревогу с утра объявили в некоторых регионах Украины. Так, судя по данным онлайн-карт, освещающих ситуацию в стране, сирены звучат в Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.
Кроме того, ранее была объявлена тревога в Полтавской области, о чём в телеграм-канале сообщал глава администрации региона Дмитрий Лунин.
Также Лайф сообщал, что минувшей ночью сирены звучали в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях страны.
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ТАСС / Ратмиров Андрей