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2 ноября, 06:46

В Одесской и ещё нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу с утра объявили в некоторых регионах Украины. Так, судя по данным онлайн-карт, освещающих ситуацию в стране, сирены звучат в Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Кроме того, ранее была объявлена тревога в Полтавской области, о чём в телеграм-канале сообщал глава администрации региона Дмитрий Лунин.

Также Лайф сообщал, что минувшей ночью сирены звучали в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях страны.

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ТАСС / Ратмиров Андрей

Максим Плетнёв

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