В Одесской и ещё нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу с утра объявили в некоторых регионах Украины. Так, судя по данным онлайн-карт, освещающих ситуацию в стране, сирены звучат в Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Кроме того, ранее была объявлена тревога в Полтавской области, о чём в телеграм-канале сообщал глава администрации региона Дмитрий Лунин.