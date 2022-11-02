Мантуров назвал преждевременными разговоры о выходе российских ретейлеров в новые регионы

Говорить о появлении в ближайшее время крупнейших российских ретейлеров в регионах Донбасса, Херсонской и Запорожской областях пока рано. Как считает вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров, с необходимым обеспечением в данных регионах вполне справляется местная торговля.

"Говорить о привлечении федеральных ретейлеров на территории пока рано. Да и в целом в этих регионах уже есть собственные сети и несетевая торговля. Там нет федеральных сетей, зато есть местные, и они обеспечивают население всем необходимым", — подчеркнул министр в беседе с РБК.

Мантуров также рассказал, что Минпромторг регулярно взаимодействует с органами власти новых регионов страны в сфере предпринимательства и рекомендует придерживаться стратегии развития многоформатной торговли.