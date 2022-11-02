Мантуров назвал преждевременными разговоры о выходе российских ретейлеров в новые регионы
Говорить о появлении в ближайшее время крупнейших российских ретейлеров в регионах Донбасса, Херсонской и Запорожской областях пока рано. Как считает вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров, с необходимым обеспечением в данных регионах вполне справляется местная торговля.
"Говорить о привлечении федеральных ретейлеров на территории пока рано. Да и в целом в этих регионах уже есть собственные сети и несетевая торговля. Там нет федеральных сетей, зато есть местные, и они обеспечивают население всем необходимым", — подчеркнул министр в беседе с РБК.
Мантуров также рассказал, что Минпромторг регулярно взаимодействует с органами власти новых регионов страны в сфере предпринимательства и рекомендует придерживаться стратегии развития многоформатной торговли.
Ранее Лайф узнал, что потенциальный вклад Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в экономику России составляет около 2,5 триллиона рублей ежегодно, исходя из расчётов на основе данных за 2013 год до госпереворота на Украине. Например, в Запорожье ставка будет сделана на топливно-энергетический комплекс и машиностроение, объём ВРП области — 400 миллиардов рублей, что сравнимо с Калининградской, Тверской или Владимирской областью.
ТАСС / Максим Слуцкий