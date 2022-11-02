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2 ноября, 20:13

4:0 и выступление в ЛЕ: "Лейпциг" вынес "Шахтёр" из Лиги чемпионов

Немецкий "Лейпциг" разгромил "Шахтёр" и пробился в плей-офф Лиги чемпионов

Немецкий футбольный клуб "Лейпциг" уверенно переиграл на выезде "Шахтёр" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Благодаря этой победе клуб из Германии обеспечил себе выход в плей-офф турнира.

Встреча, которая проходила в Польше, завершилась со счётом 4:0 в пользу "Лейпцига". Забитыми мячами отметились Кристофер Нкунку (10-я минута), Андре Силва (50), Доминик Собослаи (62) и Дани Ольмо (68).

В другом матче группы F испанский "Реал" со счётом 5:1 разгромил шотландский "Селтик". Таким образом, "Реал" занял первое место в группе с 13 очками, следом расположились "Лейпциг" (12 очков), "Шахтёр" (6) и "Селтик" (2). "Реал" и "Лейпциг" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов, а "Шахтёр" выступит в плей-офф Лиги Европы. Плей-офф ЛЧ стартует 14 февраля, а жеребьёвка 1/8 финала состоится уже 7 ноября. Финал турнира пройдёт 10 июня в Стамбуле.

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Ранее венгерский "Ференцварош", который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, дома сыграл вничью с "Монако" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:1. Благодаря этому результату "Ференцварош" гарантировал себе участие в 1/8 финала турнира.

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ТАСС / Zuma / Piotr Kucza

Иван Косицын

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