4:0 и выступление в ЛЕ: "Лейпциг" вынес "Шахтёр" из Лиги чемпионов

Немецкий футбольный клуб "Лейпциг" уверенно переиграл на выезде "Шахтёр" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Благодаря этой победе клуб из Германии обеспечил себе выход в плей-офф турнира.

Встреча, которая проходила в Польше, завершилась со счётом 4:0 в пользу "Лейпцига". Забитыми мячами отметились Кристофер Нкунку (10-я минута), Андре Силва (50), Доминик Собослаи (62) и Дани Ольмо (68).

В другом матче группы F испанский "Реал" со счётом 5:1 разгромил шотландский "Селтик". Таким образом, "Реал" занял первое место в группе с 13 очками, следом расположились "Лейпциг" (12 очков), "Шахтёр" (6) и "Селтик" (2). "Реал" и "Лейпциг" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов, а "Шахтёр" выступит в плей-офф Лиги Европы. Плей-офф ЛЧ стартует 14 февраля, а жеребьёвка 1/8 финала состоится уже 7 ноября. Финал турнира пройдёт 10 июня в Стамбуле.