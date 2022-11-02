Евросоюзу предрекли серьёзный удар после потери российской нефти

Запрет морского импорта нефти из России может пошатнуть экономику Европы из-за сложности поставок энергоресурса из США и отсутствия альтернатив. Об этом заявил главный исполнительный директор итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци.

По словам главы компании, энергетические потери станут "большим ударом для стран ЕС". Выйти из энергетического кризиса можно будет только с помощью США, так как другие страны не смогут обеспечить Европу топливом из-за нежелания менять уровень добычи, а в новые проекты западные инвесторы не хотят вкладывать средства.

"Даже в США сланцевые компании в этом году очень медленно увеличивали объёмы добычи, несмотря на то, что цены на сырую нефть выросли примерно на 20 процентов. Большинство из них отдали приоритет увеличению выплат акционерам, а не бурению скважин для добычи нефти", — приводит слова Дескальци агентство Bloomberg.

Дескальци также назвал ситуацию складывающуюся на нефтяном рынке "очень напряжённой".