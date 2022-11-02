Захарова: Россия осуждает уничтожение советского комплекса "Курган дружбы" в Латвии

Россия осуждает продолжающуюся в Латвии "вакханалию по уничтожению" мемориального наследия СССР, в том числе "Кургана Дружбы" и других памятников. С таким заявлением выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Решительно осуждаем продолжающуюся в Латвии вакханалию по уничтожению советского мемориального наследия: "Кургана Дружбы" — трёхстороннего комплекса партизанской славы, воздвигнутого на стыке границ России, Белоруссии и Латвии, двух памятников советским солдатам в Даугавпилсе и др.", — приводятся слова дипломата на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как указала Захарова, на протяжении многих лет у этих памятников собирались ветераны, чтобы вспомнить своих погибших товарищей. По её словам, демонтаж советских мемориалов идёт вопреки международным двусторонним обязательствам Латвии: 26 августа Комитет ООН по правам человека призвал официальную Ригу "воздержаться от сноса памятников и обеспечить сохранность частей уже снесённых монументов". Однако мнение профильной структуры ООН властями Латвии было проигнорировано.

"Националистическая правящая верхушка Латвии в очередной раз продемонстрировала, что сведение исторических счётов с Россией и русскоязычными жителями этой прибалтийской страны является смыслом её существования. Ставится цель стереть народную память о священной войне против фашизма", — подчеркнула Захарова, добавив, что "сделать это никому и никогда не удастся".