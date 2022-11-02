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2 ноября, 19:14

Эрдоган призвал активизировать дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе общения турецкий лидер заявил о необходимости активизировать дипломатические усилия для урегулирования конфликта на Украине.

"Президент Эрдоган заявил, что необходимо активизировать дипломатические усилия для прекращения войны справедливым решением на основе взаимопонимания, которое приведёт к полному восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины", — сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.

Эрдоган: Вывоз зерна с Украины по гуманитарному коридору возобновлён

Эрдоган: Вывоз зерна с Украины по гуманитарному коридору возобновлён

Ранее, напомним, турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил, что Эрдоган решил в ближайшее время созвониться с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским из-за срыва зерновой сделки.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Иван Косицын

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