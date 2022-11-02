Эрдоган: Вывоз зерна с Украины по гуманитарному коридору возобновлён

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Парламенте в среду, сообщил о возобновлении вывоза зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору. По его словам, договорённость об этом была достигнута в ходе телефонного разговора глав Минобороны Турции и России.