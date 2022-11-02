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2 ноября, 10:25

Эрдоган: Вывоз зерна с Украины по гуманитарному коридору возобновлён

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Парламенте в среду, сообщил о возобновлении вывоза зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору. По его словам, договорённость об этом была достигнута в ходе телефонного разговора глав Минобороны Турции и России.

"Начиная с 12:00 среды поставки зерна возобновляются", — сказал Эрдоган.

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Напомним, Минобороны РФ приостановило движение судов по зерновому коридору в Чёрном море в связи с атакой беспилотников на корабли ЧФ в акватории Севастопольской бухты. Попытке нападения подверглись российские корабли, которые обеспечивали безопасный вывоз сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Система ПВО отразила все атаки дронов в акватории Чёрного моря, также был уничтожен надводный беспилотник.

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Shutterstock

Марина Калегина

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