Кремль оценил возможность снятия ограничений с Twitter после реформ Маска
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главным критерием работы соцсетей в стране соблюдение законов в ответ на вопрос о возможности снятия ограничений с "Твиттера" после реформ, которые начал проводить в компании Илон Маск.
"Здесь вопрос соответствия той или иной социальной сети действующему законодательству РФ. Хорошо известны эти нормы, которые нужно соцсетям выполнять для того, чтобы работать у нас в стране. Вот это главный критерий", — объяснил представитель Кремля.
Напомним, 28 октября Илон Маск возглавил "Твиттер", отправив прежнее руководство компании в отставку. Гендиректор Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру "Твиттера". Маск также анонсировал новые правила верификации пользователей "Твиттера" — она позволяет пользователю показывать подписчикам, что его личность как владельца профиля подтверждена.
ТАСС / Zuma