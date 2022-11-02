Кремль оценил возможность снятия ограничений с Twitter после реформ Маска

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главным критерием работы соцсетей в стране соблюдение законов в ответ на вопрос о возможности снятия ограничений с "Твиттера" после реформ, которые начал проводить в компании Илон Маск.

"Здесь вопрос соответствия той или иной социальной сети действующему законодательству РФ. Хорошо известны эти нормы, которые нужно соцсетям выполнять для того, чтобы работать у нас в стране. Вот это главный критерий", — объяснил представитель Кремля.