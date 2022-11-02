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2 ноября, 10:23

Кремль оценил возможность снятия ограничений с Twitter после реформ Маска

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главным критерием работы соцсетей в стране соблюдение законов в ответ на вопрос о возможности снятия ограничений с "Твиттера" после реформ, которые начал проводить в компании Илон Маск.

"Здесь вопрос соответствия той или иной социальной сети действующему законодательству РФ. Хорошо известны эти нормы, которые нужно соцсетям выполнять для того, чтобы работать у нас в стране. Вот это главный критерий", — объяснил представитель Кремля.

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Напомним, 28 октября Илон Маск возглавил "Твиттер", отправив прежнее руководство компании в отставку. Гендиректор Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру "Твиттера". Маск также анонсировал новые правила верификации пользователей "Твиттера" — она позволяет пользователю показывать подписчикам, что его личность как владельца профиля подтверждена.

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ТАСС / Zuma

Андрей Бражников

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