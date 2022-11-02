В трёх регионах Украины ограничат потребление электроэнергии
В Сумской, Харьковской и Полтавской областях введут ограничения потребления энергии
Компания "Укрэнерго" объявила, что сразу в трёх регионах страны — Полтавской, Сумской и Харьковской областях — введут ограничения на потребление электроэнергии, так как почасовых отключений оказалось недостаточно в сложившихся условиях.
"К сожалению, графиков почасовых отключений сегодня для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно. Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужден предоставить с 11:00 (12:00 мск) операторам распределительных сетей ("Облэнерго") объёмы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях", — говорится в сообщении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ударов Вооружённых сил России по всей стране поражено около 40% всей энергетической инфраструктуры. Однако регулярное отключение электричества в домах нравится далеко не всем украинцам. Там жители Незалежной решили запустить в Сети флешмоб, в котором призвали максимально включать свет в квартирах.
Getty Images / Scott Peterson