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2 ноября, 10:15

В трёх регионах Украины ограничат потребление электроэнергии

В Сумской, Харьковской и Полтавской областях введут ограничения потребления энергии

Компания "Укрэнерго" объявила, что сразу в трёх регионах страны — Полтавской, Сумской и Харьковской областях — введут ограничения на потребление электроэнергии, так как почасовых отключений оказалось недостаточно в сложившихся условиях.

"К сожалению, графиков почасовых отключений сегодня для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно. Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужден предоставить с 11:00 (12:00 мск) операторам распределительных сетей ("Облэнерго") объёмы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях", — говорится в сообщении.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ударов Вооружённых сил России по всей стране поражено около 40% всей энергетической инфраструктуры. Однако регулярное отключение электричества в домах нравится далеко не всем украинцам. Там жители Незалежной решили запустить в Сети флешмоб, в котором призвали максимально включать свет в квартирах.

Обложка ©

Getty Images / Scott Peterson

Артур Белкин
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