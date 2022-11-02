В трёх регионах Украины ограничат потребление электроэнергии

Компания "Укрэнерго" объявила , что сразу в трёх регионах страны — Полтавской, Сумской и Харьковской областях — введут ограничения на потребление электроэнергии, так как почасовых отключений оказалось недостаточно в сложившихся условиях.

"К сожалению, графиков почасовых отключений сегодня для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно. Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужден предоставить с 11:00 (12:00 мск) операторам распределительных сетей ("Облэнерго") объёмы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях", — говорится в сообщении.