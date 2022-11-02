Малышева заявила, что любители острого реже умирают от злокачественных опухолей

Телеведущая Елена Малышева опровергла популярное мнение, что острая пища вызывает изжогу. Врач-терапевт и её соведущий кардиолог Герман Гандельман рассказали в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале, почему такая еда полезна.

"Запомните, всё острое высоко полезно для здоровья, всё острое обладает обезболивающим действием. Люди, которые употребляют острое, реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, от злокачественных опухолей, у них реже инфаркты и инсульты, у них реже рак", — заявила Малышева.

Медики также рассказали, что на самом деле вызывает изжогу и почему острая пища здесь ни при чём. По словам Малышевой, это говорит о наличии ран на пищеводе из-за соляной кислоты. В таком случае острые блюда могут вызвать боль, но сама по себе перчёная еда изжоги не вызывает.