Похмелье, столбняк и другие: Врач назвала болезни, о наличии которых могут говорить судороги

Наличие у человека судорог может говорить о развитии у него целого ряда серьёзных заболеваний, в том числе столбняка, бешенства или же проблем с сердечно-сосудистой системой. Об этом "Москве 24" рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Сами судороги можно поделить на два типа: местные, которые затрагивают отдельные мышцы или их группу, и общие — при них сокращается сразу несколько групп мышц.

"Когда возникает общая судорога, это заболевание центральной нервной системы, то есть это связано с поражением нервных клеток", — отметила Романенко.

Зачастую местные судороги связаны с какими-либо локальными проблемами в организме, такими как нарушение обмена веществ, интоксикация, отравление алкоголем. Также подобное может быть при высокой температуре. Не исключены судороги при сахарном диабете, столбняке и бешенстве.

"Судороги может провоцировать и нарушение в сердечно-сосудистой системе. Допустим, нарушение проводимости сердца, в частности АВ-блокада. Снижение давления тоже может привести к судороге", — добавила Романенко.

Также судороги могут быть свидетельством почечной или печёночной недостаточности, нарушения уровня кальция в организме, низкого уровня магния в крови. Впрочем, совсем не обязательно судороги могут быть предвестником той или иной болезни. Появиться они могут, если человек замёрз или, напротив, перегрелся. Возможны они и при передозировке лекарственных препаратов.