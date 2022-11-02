Врач объяснила, как не навредить организму порошками от простуды и гриппа

Многие люди в попытке сэкономить на лечении предпочитают переносить ОРВИ на ногах, поэтому комплексные препараты от простуды кажутся им палочкой-выручалочкой, заявила специалист медцентра "Андреевские больницы – Неболит" Екатерина Мымрина. В беседе с Лайфом терапевт рассказала, почему популярные порошки от простуды и гриппа — всего лишь видимость реальной помощи.

В состав комплексных препаратов входят средства для симптоматической терапии, приносящие облегчение и видимость близкой победы над вирусом, поэтому ощущение, что они лечат простуду, обманчиво, пояснила Мымрина.

"Помните, что если вы избавились от симптомов и неразумно продолжаете вести активный образ жизни, то вы подвергаете свой организм риску затяжного течения болезни, развитию осложнений. В составе порошков и таблеток от простуды, как правило, антигистаминные, жаропонижающие, сосудосуживающие средства. И вы принимаете их все вместе, невзирая на необходимость или опасность для вас в каждом конкретном случае", — продолжила эксперт.

По словам терапевта, все эти средства нужно принимать по отдельности и в соответствии с показаниями. Антигистаминные помогут при насморке, сосудосуживающие можно принимать только в виде капель, а жаропонижающие — при лихорадке выше 38 градусов, при этом их необоснованный приём только маскирует осложнения, предупредила специалист.

Если нужно оставаться работоспособным при первых признаках ОРВИ, комплексные препараты можно пить не более трёх дней, подчеркнула врач. При этом важно следовать инструкции и не превышать суточную дозу. Во всех остальных случаях желательны отдых, обильное тёплое питьё и приём препаратов по назначению врача, заключила терапевт.