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2 ноября, 08:15

Пашинян согласился с предложением РФ оставить вопрос статуса Нагорного Карабаха на будущее

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял предложение России о том, чтобы отложить вопрос статуса Нагорного Карабаха на будущее, пишет агентство "Новости-Армения".

По словам политика, предложение российской стороны связано с невозможностью поиска компромисса в данный момент и в Армении полностью с этим согласны.

"Насколько политика Правительства Армении соответствует этому видению? Должен сказать, что на 100% соответствует", — заявил он в армянском парламенте.

Опубликован текст совместного заявления Путина, Алиева и Пашиняна по итогам встречи в Сочи

Опубликован текст совместного заявления Путина, Алиева и Пашиняна по итогам встречи в Сочи

Напомним, 31 октября в Сочи состоялся трёхсторонний саммит лидеров России, Азербайджана и Армении. На нём стороны обсудили накопившиеся вопросы за последние месяцы, грозящие эскалацией в армяно-азербайджанском конфликте, а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье. Перед ним Владимир Путин провёл отдельные переговоры с Пашиняном и Алиевым. А по итогу саммита президент пообещал продолжить контакты Азербайджана и Армении с участием России, а также назвал "очень тонкими" не согласованные на встрече вопросы.

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ТАСС / POOL / Александр Астафьев

Николь Вербер

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