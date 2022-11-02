Пашинян согласился с предложением РФ оставить вопрос статуса Нагорного Карабаха на будущее
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял предложение России о том, чтобы отложить вопрос статуса Нагорного Карабаха на будущее, пишет агентство "Новости-Армения".
По словам политика, предложение российской стороны связано с невозможностью поиска компромисса в данный момент и в Армении полностью с этим согласны.
"Насколько политика Правительства Армении соответствует этому видению? Должен сказать, что на 100% соответствует", — заявил он в армянском парламенте.
Напомним, 31 октября в Сочи состоялся трёхсторонний саммит лидеров России, Азербайджана и Армении. На нём стороны обсудили накопившиеся вопросы за последние месяцы, грозящие эскалацией в армяно-азербайджанском конфликте, а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье. Перед ним Владимир Путин провёл отдельные переговоры с Пашиняном и Алиевым. А по итогу саммита президент пообещал продолжить контакты Азербайджана и Армении с участием России, а также назвал "очень тонкими" не согласованные на встрече вопросы.
ТАСС / POOL / Александр Астафьев