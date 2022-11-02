Пашинян согласился с предложением РФ оставить вопрос статуса Нагорного Карабаха на будущее

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял предложение России о том, чтобы отложить вопрос статуса Нагорного Карабаха на будущее, пишет агентство "Новости-Армения".

По словам политика, предложение российской стороны связано с невозможностью поиска компромисса в данный момент и в Армении полностью с этим согласны.