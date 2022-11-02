Производитель ликёра Jagermeister уходит из России

Производители ликёра Jagermeister приняли решение об уходе с российского рынка. Об этом сообщает агентство ЕАН со ссылкой на представителя одной из компаний, которая поставляет алкоголь в бары Екатеринбурга.

"Ранее об этом были только слухи. Но российские поставщики один за другим начали заявлять об отказах. В ряде точек уже закончились запасы", — заявил источник агентства.

Поставщик продукции в Россию — группа компаний "Руст" — информацию о прекращении сотрудничества ещё не подтвердил. Однако там отметили, что перебои с поставками ликёра всё же были.

"Мы планируем продолжить сотрудничество с Jagermeister и поставки продукции всем клиентам на территории России, в ближайшее время ожидаем отгрузки продукции для доставки её клиентам", — уточнили в "Руст".