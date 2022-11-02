Глава Минобороны Турции передал Шойгу позицию Киева по зерновой сделке

"Мы поддерживаем связь с министрами обеих стран для решения возникающих проблем. Вчера вечером мы говорили с господином Шойгу по телефону. У него были опасения. Мы поделились своими взглядами и опасениями Шойгу с господином Резниковым [глава Минобороны Украины] и Кубраковым [министр инфраструктуры Украины]. Наши украинские собеседники заявили об отсутствии причин для беспокойства", — приводит газета слова Акара.