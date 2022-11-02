Глава Минобороны Турции передал Шойгу позицию Киева по зерновой сделке
Milliyet: Министр обороны Турции Акар сообщил Шойгу о позиции Киева по зерновой сделке
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провёл телефонные переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. В ходе них турецкий политик сообщил российскому коллеге о позиции Киева касательно реализации зерновой сделки, передаёт газета Milliyet.
"Мы поддерживаем связь с министрами обеих стран для решения возникающих проблем. Вчера вечером мы говорили с господином Шойгу по телефону. У него были опасения. Мы поделились своими взглядами и опасениями Шойгу с господином Резниковым [глава Минобороны Украины] и Кубраковым [министр инфраструктуры Украины]. Наши украинские собеседники заявили об отсутствии причин для беспокойства", — приводит газета слова Акара.
Также турецкий министр призвал стороны к диалогу и дальнейшему сотрудничеству. По его словам, чрезвычайно важно продолжать зерновую сделку, так как она вносит большой вклад в решение мирового продовольственного кризиса.
Напомним, Минобороны РФ приостановило движение судов по зерновому коридору в Чёрном море в связи с атакой беспилотников на корабли ЧФ в акватории Севастопольской бухты. Попытке нападения подверглись российские корабли, которые обеспечивали безопасный вывоз сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Система ПВО отразила все атаки дронов в акватории Чёрного моря, также был уничтожен надводный беспилотник.
ТАСС / Эрик Романенко