Вандалы превратили одесский памятник Екатерине II в виселицу
Вандалы надели мешок на голову и привязали петлю к руке памятника Екатерине II в Одессе
Памятник Екатерине II в Одессе. Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Сергій Гуцалюк
В Одессе неизвестные снова осквернили памятник российской императрице Екатерине II. В этот раз хулиганы надели на голову правительницы мешок, а к руке примотали верёвку с петлёй.
Кадры монумента в соцсетях опубликовал председатель Южного межрегионального отдела Института нацпамяти Сергей Гуцалюк. Он назвал выходку вандалов "красноречивой инсталляцией".
Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай. Ранее хулиганы уже издевались над памятником российской императрице. Они написали на монументе: "Снесём, Гена не поможет!" — видимо, обращаясь к мэру Одессы Геннадию Труханову.
При этом градоначальник ранее публично выступил против демонтажа советских и российских монументов. Мэр подчеркнул, что не поддерживает "войну с памятниками" в нынешней ситуации, поскольку, по его мнению, любые попытки переписать историю вызовут противоречивые эмоции в обществе.