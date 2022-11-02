Вандалы превратили одесский памятник Екатерине II в виселицу

В Одессе неизвестные снова осквернили памятник российской императрице Екатерине II. В этот раз хулиганы надели на голову правительницы мешок, а к руке примотали верёвку с петлёй.

Кадры монумента в соцсетях опубликовал председатель Южного межрегионального отдела Института нацпамяти Сергей Гуцалюк. Он назвал выходку вандалов "красноречивой инсталляцией".

Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай. Ранее хулиганы уже издевались над памятником российской императрице. Они написали на монументе: "Снесём, Гена не поможет!" — видимо, обращаясь к мэру Одессы Геннадию Труханову.