NYT: Зеленский умоляет Евросоюз помочь с восстановлением энергосистемы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский просит Евросоюз помочь восстановить в преддверии зимы электросеть страны, которая пострадала из-за воздушных атак со стороны России. Об этом пишет The New York Times.

"По мере приближения зимы энергетическая инфраструктура Украины остаётся уязвимой для продолжающихся воздушных бомбардировок России, президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что около 40% энергосистемы его страны "серьёзно повреждены", и умоляет Европейский союз помочь в восстановлении", — отмечается в публикации.

Украинцам уже пришлось адаптироваться к новым условиям: в Харькове жители используют пластиковую плёнку, чтобы закрыть разбитые окна в своих спальнях, а в Киеве веерные отключения света и воды стали ежедневными, отмечает автор статьи. Зеленский, продолжает издание, открыто заявляет, что помощь ЕС недостаточная, к тому же "энергетические проблемы идут рука об руку с финансовым кризисом и нехваткой оружия".