Зачем российским танкам микрочипы из стиральных машин Оглавление Фейки в стиле WhatsApp История одного фейка Была стиральная машина — стала крылатая ракета В ЕС считают, что Россия импортирует бытовую технику ради микросхем, которые позднее используются в ракетах. Лайф разбирался, можно ли использовать гражданскую электронику в военной технике 269704 269704 Производство стиральных машин. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Фейки в стиле WhatsApp

На днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российские военные вынимают чипы из посудомоечных машин и холодильников, чтобы починить машины на поле боя. Этим заявлением бывший врач-ассистент в гинекологическом отделении, а ныне крупный политик дала старт невероятной по своим масштабам фейковой истории вокруг российской оборонной промышленности. 29 октября её заявления подхватило агентство Bloomberg. В США предположили, что увеличение поставок зарубежной бытовой техники в Россию связано с тем, что российские оборонные заводы разбирают электронику ради определённых компонентов, используемых в последующем для производства военной техники. По словам журналистов, косвенно об этом свидетельствует рост закупок странами СНГ стиральных машин, холодильников и молокоотсосов в ЕС.

По данным Евростата ЕС, за первые восемь месяцев 2022 года Армения импортировала из Евросоюза больше стиральных машин, чем за последние два года, вместе взятые, а Казахстан ввёз холодильников на сумму 21,4 млн долларов, что в три раза больше, чем за аналогичный отрезок 2021 года. Всё это направлено на то, чтобы отправлять большую часть техники в Россию.

— Европейские официальные лица, знакомые с цифрами, говорят, что они обеспокоены тем, что по крайней мере некоторые товары и их компоненты могут найти применение в военных целях, — пишет Bloomberg.

Сотрудники сборочного конвейера на заводе стиральных машин. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Эти опасения подхватил ряд телеграм-каналов, а также украинских СМИ, и теперь ими козыряют, когда хотят попенять на техническую отсталость России и на её уязвимость в условиях санкций. Подобные сообщения поначалу воспринимались как фейковые рассылки, некогда популярные в мессенджере WhatsApp, однако сейчас аналитики всерьёз изучают, насколько эти сообщения близки к реальности.

История одного фейка

Первые сообщения о якобы краже бытовой техники ради производства оружия уходят корнями в начало "Операции Z". В первые недели после начала боевых действий российских военных сначала пытались обвинить в мародёрстве для личных целей. В мае-июне к раздуванию темы с хищениями бытовой техники подключились западные СМИ. В частности — The Washington Post, писала о том, что в трофейной российской военной технике обнаружены чипы от холодильников и посудомоечных машин западного производства. До общественности эту мысль пыталась донести министр торговли США Джина Раймондо, но, как водится, внятных доказательств никто так и не предоставил.

История развивалась на фоне введения в России программы параллельного импорта, по которому российские компании получили возможность ввозить европейскую бытовую технику через посредника — страны СНГ, не подпавшие под санкции. Министр торговли США Джина Раймондо (одна из авторов теории об использовании бытовой электроники для военных целей) делала упор на то, что экспорт технологий из США и ЕС в Россию с начала февраля сократился на 70%, и это якобы вынудило российские оборонные предприятия начать разбирать бытовую технику.

Для большей убедительности министр торговли США добавила, что Уралвагонзавод и Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) приостановили свою работу "из-за санкций". Пресс-служба ЧТЗ опровергла данное заявление, отметив, что локализация производства достигла 97%, а на некоторых направлениях — 100%. Они были удивлены, что именно их "предприятие полного цикла" стало фигурантом шитого белыми нитками дела. С ключевым предприятием российского ВПК — Уралвагонзаводом — тоже всё в порядке. В зону проведения спецоперации регулярно отбывают новые танки Т–90М "Прорыв", а значит, никакого дефицита электроники, особенно такой, как в танках, не наблюдается.

Испытания бронетехники на герметичность на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Российские специалисты в области микроэлектроники, в частности — руководство компании "Код безопасности", занимающейся производством сетевого оборудования для госкомпаний, подвергли критике утверждение о том, что российская оборонка вынуждена выковыривать чипы из стиральных машинок и молокоотсосов. По словам экспертов, об этом можно говорить только в теории, и по факту это бы принесло разработчикам и производителям военной техники больше головной боли, чем реальных результатов на поле боя.

Абсурдность ситуации всё сильнее напоминает фильм Marvel Studios "Железный человек – 2", в котором антагонист Тони Старка "русский хакер" Иван Ванко собрал из электронного хлама дуговой реактор для своего суперкостюма.

Была стиральная машина — стала крылатая ракета

Если оставить мир комиксов и фантастических фильмов за скобками и ограничиться только сухими фактами, только выкладками специалистов в области микроэлектроники, все доводы и опасения европейского сообщества о нецелевом использовании бытовой техники "злыми русскими" разбиваются в несколько этапов.

Во-первых, военная электроника и бытовая — два разных направления. В военном производстве используются чипы с расширенными температурными диапазонами, устойчивые к вибрации, радиации, выполняемые в изолированных от влаги корпусах и на специальных платах. Стоимость производства такого устройства в несколько десятков (а то и сотен) раз выше просто потому, что к такой электронике предъявляются повышенные требования.

Во-вторых, единственные универсальные модули для бытовой, военной и автомобильной техники — так называемые программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) — в теории можно адаптировать под нужные параметры. Но процесс это трудоёмкий — для него требуется не одна неделя. К тому же после этого микросхему ещё нужно перепрограммировать. При этом эффективность гражданского чипа в военной технике будет либо нулевой, либо колебаться в диапазоне до 5% от военной технологии. При этом, по словам ведущего аналитика агентства Mobile Research Group Эльдара Муртазина, использовать гражданские микросхемы нет смысла хотя бы потому, что дефицита необходимых для военной техники микросхем на рынке нет.

На рынке нет недостатка в комплектующих компьютерных чипов — поставки идут, как и раньше. То есть здесь нет необходимости что-то разбирать. Бытовая техника экспортируется из третьих стран и Европы именно как бытовая техника. Для вооружений поставки как шли, так и идут. Эльдар Муртазин Ведущий аналитик Mobile Research Group

Использовать компоненты из стиральных машин, микроволновок и телевизоров для боевой военной техники — крылатых ракет, танков, БМП или вертолётов — невозможно. При этом якобы некоторые компоненты вооружений, обнаруженные на местах боевых действий, на деле имеют сугубо гражданское происхождение, однако выдаются исключительно за зарубежные компоненты российских вооружений, в том числе высокоточных крылатых ракет. К ним, например, относятся такие устройства, как GPS-модули, необходимые в сельском хозяйстве. При этом ради громких заявлений игнорируются очевидные факты: для таких ракет, как "Калибр" или Х–101, давно налажен выпуск собственных процессоров и навигационных модулей, не говоря уже о других компонентах.

Во время нанесения удара крылатыми ракетами "Калибр". Фото © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

Если допустить, что эти компоненты когда-либо могли применять в военной технике, возникает закономерный вопрос: в чём смысл покупки готовой бытовой техники, если отдельные (и к тому же абсолютно новые) детали можно легально заказать через интернет? Впрочем, этими вопросами, как и вопросами этики и морали, западные "расследователи" не задаются.

Фото © Shutterstock Можно ли превратить стиральную машинку в крылатую ракету? 0 Можно, но долго и дорого Нет смысла Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев