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Опубликовано 2 ноября 2022, 07:07

Минобороны показало боевую работу расчётов САУ "Мста-С"

Минобороны РФ показало боевую работу расчётов САУ "Мста-С" в зоне спецоперации

Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчётов САУ 2С-19 "Мста-С" ЗВО в зоне специальной военной операции, которые продолжают уничтожать артиллерию и замаскированные укреплённые позиции ВСУ.

Боевая работа расчётов САУ "Мста-С" в зоне спецоперации. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Расчёты ведут огонь по противнику осколочно-фугасными боеприпасами на расстоянии более 20 километров. Стрельба может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций.

Как рассказал командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи лейтенант Руслан Шилин, выполнение боевой задачи — это огромнейшая ответственность и большой труд, ведь этому нужно полностью отдаваться и уметь вести за собой подчинённых.

"Боевой настрой — у всего личного состава. Несмотря ни на что, каждый готов выполнить задачу", — добавил военнослужащий.

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А ранее Минобороны РФ показало уничтожение ВСУ в районе Энергодара со стороны Каховского водохранилища, где силами ВС России была сорвана высадка украинских военных. На кадрах видно, как судно плывет по воде, а затем его накрывают огнём. Об атаке свидетельствуют множественные всплески воды.

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Telegram / Минобороны РФ

Николь Вербер
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