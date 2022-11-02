Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчётов САУ 2С-19 "Мста-С" ЗВО в зоне специальной военной операции, которые продолжают уничтожать артиллерию и замаскированные укреплённые позиции ВСУ.

Боевая работа расчётов САУ "Мста-С" в зоне спецоперации. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Расчёты ведут огонь по противнику осколочно-фугасными боеприпасами на расстоянии более 20 километров. Стрельба может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций.

Как рассказал командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи лейтенант Руслан Шилин, выполнение боевой задачи — это огромнейшая ответственность и большой труд, ведь этому нужно полностью отдаваться и уметь вести за собой подчинённых.

"Боевой настрой — у всего личного состава. Несмотря ни на что, каждый готов выполнить задачу", — добавил военнослужащий.