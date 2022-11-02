КНДР выпустила не менее 17 баллистических ракет за сутки

Военные КНДР запустили по меньшей мере 17 баллистических ракет малой дальности и ракет "земля – воздух". Об этом в среду сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.

Ранее южнокорейские военные заявляли, что все подробности о пуске ракет КНДР не будут предавать огласке, пока армия Южной Кореи не завершит ответные меры на действия Северной.