КНДР выпустила не менее 17 баллистических ракет за сутки
Yonhap: КНДР запустила не менее 17 ракет различных типов
Военные КНДР запустили по меньшей мере 17 баллистических ракет малой дальности и ракет "земля – воздух". Об этом в среду сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.
Ранее южнокорейские военные заявляли, что все подробности о пуске ракет КНДР не будут предавать огласке, пока армия Южной Кореи не завершит ответные меры на действия Северной.
Напомним, за последние сутки военные Южной Кореи сообщали о пуске одной ракеты КНДР. Впоследствии появились сведения о трёх таких пусках, а спустя несколько часов военные высказались о не менее десяти ракетах со стороны Северной Кореи. Президент Юн Сок Ёль дал указание принять контрмеры, чтобы КНДР "заплатила за свои провокации".
ТАСС / EPA / KCNA