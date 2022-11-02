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2 ноября, 07:57

КНДР выпустила не менее 17 баллистических ракет за сутки

Yonhap: КНДР запустила не менее 17 ракет различных типов

Военные КНДР запустили по меньшей мере 17 баллистических ракет малой дальности и ракет "земля – воздух". Об этом в среду сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.

Ранее южнокорейские военные заявляли, что все подробности о пуске ракет КНДР не будут предавать огласке, пока армия Южной Кореи не завершит ответные меры на действия Северной.

США не видят угрозы для страны от запуска ракет КНДР

США не видят угрозы для страны от запуска ракет КНДР

Напомним, за последние сутки военные Южной Кореи сообщали о пуске одной ракеты КНДР. Впоследствии появились сведения о трёх таких пусках, а спустя несколько часов военные высказались о не менее десяти ракетах со стороны Северной Кореи. Президент Юн Сок Ёль дал указание принять контрмеры, чтобы КНДР "заплатила за свои провокации".

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ТАСС / EPA / KCNA

Ирина Фальке

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