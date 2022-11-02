В Ангарске мужчина и подросток утонули в озере, катаясь на коньках по тонкому льду

14-летний мальчик и 56-летний мужчина провалились под лёд, катаясь на коньках по тонкому льду на одном из карьеров в Иркутской области, оба погибли на месте, сообщает пресс-служба регионального управления СКР. ЧП произошло днём 1 ноября в микрорайоне "Цементный" города Ангарска. Лайф публикует фото с места происшествия.





Свидетелем несчастного случая стал друг погибшего мальчика. По его словам, подросток и мужчина отправились кататься по льду на озеро и в какой-то момент провалились в воду. На место прибыли спасатели МЧС, следователи и сотрудники полиции.

Тела погибших нашли и подняли водолазы. Сейчас Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту произошедшего. Были ли погибшие родственниками, ведомство не уточняет.