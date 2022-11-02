Ракета "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с космодрома в Плесецке

ВКС России произвели запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк в Архангельской области для целей Министерства обороны РФ. Об этом сообщили в ведомстве.

"В среду, 2 ноября, в 09:48 с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчётами космических войск ВКС проведён пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", — говорится в заявлении.