Ракета "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с космодрома в Плесецке
В Минобороны РФ сообщили о запуске с Плесецка ракеты "Союз-2.1б" с военным спутником
ВКС России произвели запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк в Архангельской области для целей Министерства обороны РФ. Об этом сообщили в ведомстве.
"В среду, 2 ноября, в 09:48 с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчётами космических войск ВКС проведён пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", — говорится в заявлении.
Напомним, 22 октября в Минобороны РФ сообщили, что ВКС РФ осуществили пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с двумя спутниками на борту с космодрома Плесецк. Космическим аппаратам присвоены порядковые номера "Космос-2561" и"Космос-2562".
ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"