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2 ноября, 07:12

На основателя "Медиазоны" Верзилова возбудили новое дело и объявили в международный розыск

Против основателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбуждено дело из-за фейков о ВС РФ

<p>Издатель "Медиазоны" Пётр Верзилов. Обложка © ТАСС / Александр Щербак</p>

Издатель "Медиазоны" Пётр Верзилов. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

В отношении создателя "Медиазоны"* Петра Верзилова** возбуждено очередное уголовное дело: в его действиях усмотрели распространение фейков о Российской армии. По данным телеграм-канала SHOT, он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Как сообщает канал, дело возбуждено из-за постов в его социальных сетях о событиях в украинской Буче. В прошлом году Верзилова объявили в розыск по делу о сокрытии сведений о наличии у него второго гражданства — канадского.

На основателя Gulagu.net Осечкина завели дело о фейках про Российскую армию

На основателя Gulagu.net Осечкина завели дело о фейках про Российскую армию

Ранее Лайф рассказывал, что в середине октября в отношении актёра Артура Смольянинова составили протокол о дискредитации Вооружённых сил РФ. 38-летний артист в одном из интервью высказался против спецоперации на Украине. К слову, до этого, ещё весной, звезда "Девятой роты" Смольянинов тоже критиковал СВО. Несколько дней назад суд оштрафовал артиста. Сам актёр на заседание не явился.

* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

** Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Оксана Попова

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