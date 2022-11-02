На основателя "Медиазоны" Верзилова возбудили новое дело и объявили в международный розыск

В отношении создателя "Медиазоны"* Петра Верзилова** возбуждено очередное уголовное дело: в его действиях усмотрели распространение фейков о Российской армии. По данным телеграм-канала SHOT, он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Как сообщает канал, дело возбуждено из-за постов в его социальных сетях о событиях в украинской Буче. В прошлом году Верзилова объявили в розыск по делу о сокрытии сведений о наличии у него второго гражданства — канадского.

Ранее Лайф рассказывал, что в середине октября в отношении актёра Артура Смольянинова составили протокол о дискредитации Вооружённых сил РФ. 38-летний артист в одном из интервью высказался против спецоперации на Украине. К слову, до этого, ещё весной, звезда "Девятой роты" Смольянинов тоже критиковал СВО. Несколько дней назад суд оштрафовал артиста. Сам актёр на заседание не явился.