В Совфеде торжественно установили флаги новых регионов России

В Совете Федерации РФ прошла церемония установки флагов новых российских регионов: Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала историческим и долгожданным событием воссоединение регионов. Лайф публикует кадры церемонии.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на церемонии установки флагов новых российских регионов. Видео © LIFE

"Совсем недавно сенаторы единодушно поддержали выбор областей вернуться на историческую Родину. Нас теперь 89. По сложившейся традиции их флаги займут своё место в галерее флагов регионов. Символично, что церемония проходит в преддверии Дня народного единства. Не сомневаюсь, что воссоединение на века войдёт в летопись истории Отечества", — сказала она.