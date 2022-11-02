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2 ноября, 07:24

В Совфеде торжественно установили флаги новых регионов России

В Совете Федерации РФ прошла церемония установки флагов новых российских регионов: Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала историческим и долгожданным событием воссоединение регионов. Лайф публикует кадры церемонии.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на церемонии установки флагов новых российских регионов. Видео © LIFE

"Совсем недавно сенаторы единодушно поддержали выбор областей вернуться на историческую Родину. Нас теперь 89. По сложившейся традиции их флаги займут своё место в галерее флагов регионов. Символично, что церемония проходит в преддверии Дня народного единства. Не сомневаюсь, что воссоединение на века войдёт в летопись истории Отечества", — сказала она.

По её словам, устанавливаемые флаги — это символ открытого и независимого выбора жителей новых регионов. Она пообещала, что близок день, когда "тяготы и невзгоды прекратятся, а мирная жизнь вернётся в дома". Города, дороги — всё будет восстановлено, добавила Матвиенко.

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Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, в результате абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении четырёх субъектов в состав РФ.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев

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