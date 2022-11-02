Скончалась актриса Волковского театра Светлана Спиридонова
Российская актриса Светлана Спиридонова. Обложка © Сайт Ярославского государственного академического театра драмы им. Ф.Г. Волкова
Ушла из жизни актриса Ярославского театра драмы имени Фёдора Волкова Светлана Спиридонова. Ей было 62 года. Трагическую новость сообщила пресс-служба театра. Известно, что в последнее время артистка тяжело болела.
"Более тридцати лет Светлана Владимировна выходила на сцену в спектаклях Первого русского театра. Коллектив театра выражает соболезнования семье и близким актрисы", — сказано в некрологе.
Когда главным режиссёром театра был трагически погибший в сентябре этого года Сергей Пускепалис, артистка сыграла во всех его спектаклях: "Бедный миллионер", "С любимыми не расставайтесь", "Три сестры" и других. Особо коллеги выделили её последнюю работу в спектакле "Чайка. Эскиз", где она сыграла роль Полины Андреевны Шамраевой.
Лайф рассказывал, что 20 сентября стало известно о смерти заслуженного артиста РФ, художественного руководителя Волковского театра Сергея Пускепалиса. Он погиб в ДТП в Ярославской области. С артистом в машине находился 56-летний водитель, он также погиб. Лайф публиковал видео с места смертельной аварии. Актёр вёз гуманитарную помощь в Донбасс для батальона "Болт". Прощание с Пускепалисом прошло в его родном театре 22 сентября. Его похоронили рядом с родителями на Ставрополье.