Скончалась актриса Волковского театра Светлана Спиридонова

Ушла из жизни актриса Ярославского театра драмы имени Фёдора Волкова Светлана Спиридонова. Ей было 62 года. Трагическую новость сообщила пресс-служба театра. Известно, что в последнее время артистка тяжело болела.

"Более тридцати лет Светлана Владимировна выходила на сцену в спектаклях Первого русского театра. Коллектив театра выражает соболезнования семье и близким актрисы", — сказано в некрологе.

Когда главным режиссёром театра был трагически погибший в сентябре этого года Сергей Пускепалис, артистка сыграла во всех его спектаклях: "Бедный миллионер", "С любимыми не расставайтесь", "Три сестры" и других. Особо коллеги выделили её последнюю работу в спектакле "Чайка. Эскиз", где она сыграла роль Полины Андреевны Шамраевой.