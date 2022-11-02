Немцы поставили на место нового посла Украины Макеева, оскорбившего Россию
Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев в "Твиттере" назвал Россию террористическим государством и нарвался на шквал критики от немецких пользователей. Большинство из них указали, что таким государством является Незалежная, но никак не РФ.
"Постоянные обстрелы мирных жителей и гражданской инфраструктуры на Украине привели к повреждению 40% украинской энергосистемы. Россия — не что иное, как террористическое государство", — написал дипломат.
Комментарии на подобное заявление не заставили себя долго ждать. Так, послу напомнили о том, что это украинская сторона на протяжении восьми лет обстреливала мирный народ Донбасса, и призвали его прекратить выступать с такими "глупыми высказываниями".
"Нет, это Украина — террористическое государство и лакей США", — возразил читатель.
"Украина могла оставить и предыдущего посла Мельника, от которого исходила та же глупость", — указал комментатор.
Ранее читатели Die Welt написали в комментариях, что не ждут ничего хорошего от нового посла Украины в Германии: они высказали мнение, что тот продолжит гнуть линию своего предшественника на этом посту Андрея Мельника, прославившегося оскорблениями в адрес ФРГ.
Макеев был назначен послом Украины в Германии 23 сентября. Уже спустя три дня он принялся требовать от Берлина танки — это при том, что перед этим немецкий канцлер Олаф Шольц отказался поставить их Киеву. Речь идёт о немецких машинах Leopard.
Getty Images / Murat Kaynak / Anadolu Agency