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2 ноября, 07:50
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Немцы поставили на место нового посла Украины Макеева, оскорбившего Россию

Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев в "Твиттере" назвал Россию террористическим государством и нарвался на шквал критики от немецких пользователей. Большинство из них указали, что таким государством является Незалежная, но никак не РФ.

"Постоянные обстрелы мирных жителей и гражданской инфраструктуры на Украине привели к повреждению 40% украинской энергосистемы. Россия — не что иное, как террористическое государство", написал дипломат.

Комментарии на подобное заявление не заставили себя долго ждать. Так, послу напомнили о том, что это украинская сторона на протяжении восьми лет обстреливала мирный народ Донбасса, и призвали его прекратить выступать с такими "глупыми высказываниями".

"Нет, это Украина — террористическое государство и лакей США", — возразил читатель.

"Украина могла оставить и предыдущего посла Мельника, от которого исходила та же глупость", — указал комментатор.

Ранее читатели Die Welt написали в комментариях, что не ждут ничего хорошего от нового посла Украины в Германии: они высказали мнение, что тот продолжит гнуть линию своего предшественника на этом посту Андрея Мельника, прославившегося оскорблениями в адрес ФРГ.

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Макеев был назначен послом Украины в Германии 23 сентября. Уже спустя три дня он принялся требовать от Берлина танки — это при том, что перед этим немецкий канцлер Олаф Шольц отказался поставить их Киеву. Речь идёт о немецких машинах Leopard.


Обложка ©

Getty Images / Murat Kaynak / Anadolu Agency

Оксана Попова

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