Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев в "Твиттере" назвал Россию террористическим государством и нарвался на шквал критики от немецких пользователей. Большинство из них указали, что таким государством является Незалежная, но никак не РФ.

"Постоянные обстрелы мирных жителей и гражданской инфраструктуры на Украине привели к повреждению 40% украинской энергосистемы. Россия — не что иное, как террористическое государство", — написал дипломат.

Комментарии на подобное заявление не заставили себя долго ждать. Так, послу напомнили о том, что это украинская сторона на протяжении восьми лет обстреливала мирный народ Донбасса, и призвали его прекратить выступать с такими "глупыми высказываниями".

"Нет, это Украина — террористическое государство и лакей США", — возразил читатель.

"Украина могла оставить и предыдущего посла Мельника, от которого исходила та же глупость", — указал комментатор.

Ранее читатели Die Welt написали в комментариях, что не ждут ничего хорошего от нового посла Украины в Германии: они высказали мнение, что тот продолжит гнуть линию своего предшественника на этом посту Андрея Мельника, прославившегося оскорблениями в адрес ФРГ.