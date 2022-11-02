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2 ноября, 07:58

ФСБ предотвратила в Крыму диверсию украинских спецслужб на ЛЭП

ФСБ предотвратила диверсию, которую украинские спецслужбы планировали на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму. Задержан агент СБУ, который собирался подорвать линию электропередачи.

Задержание диверсанта, планировавшего теракт в Крыму. Видео © ФСБ РФ

"Задержан гражданин Украины 1978 года рождения, завербованный СБУ", сообщили в ФСБ.

У него изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма. Эксперты считают, что в случае совершения атаки без света остались бы более пяти тысяч жителей полуострова, а также объекты социально значимой инфраструктуры.

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А ранее сотрудники ФСБ пресекли теракт в Ставропольском крае. Его готовили сторонники украинских националистов.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова

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