ФСБ предотвратила в Крыму диверсию украинских спецслужб на ЛЭП

У него изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма. Эксперты считают, что в случае совершения атаки без света остались бы более пяти тысяч жителей полуострова, а также объекты социально значимой инфраструктуры.