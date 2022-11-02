Польша начала строить заграждение из колючей проволоки на границе с Россией

Польша приступила к возведению заграждения из колючей проволоки высотой 2,5 метра и шириной 3 метра на границе с Калининградской областью РФ. Об этом заявил на брифинге вице-премьер, министр обороны страны Мариуш Блащак.

"Уже сегодня начинаются работы сапёров, солдат Войска Польского по строительству временного заграждения на польско-российской границе", — уточнил он.

Министр объяснил решение тем, что Россия открыла аэропорт Калининградской области для самолётов с Ближнего Востока и из Северной Африки, что, по мнению Варшавы, создаёт риск миграционного давления.