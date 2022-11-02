ВСУ обстреляли детскую больницу в Донецке

Вооружённые силы Украины обстреляли детскую больницу в Донецке, удар пришёлся по Петровскому району города. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

"В результате обстрела повреждено остекление здания городской детской клинической больницы № 4, расположенного по улице Карамзина", — говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается.