ВСУ обстреляли детскую больницу в Донецке
Вооружённые силы Украины обстреляли детскую больницу в Донецке, удар пришёлся по Петровскому району города. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела повреждено остекление здания городской детской клинической больницы № 4, расположенного по улице Карамзина", — говорится в сообщении.
О пострадавших не сообщается.
А накануне вечером мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о попадании украинского снаряда в детский сад в Петровском районе города.
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