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2 ноября, 08:11

ВСУ обстреляли детскую больницу в Донецке

Вооружённые силы Украины обстреляли детскую больницу в Донецке, удар пришёлся по Петровскому району города. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

"В результате обстрела повреждено остекление здания городской детской клинической больницы № 4, расположенного по улице Карамзина", — говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается.

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ВСУ сбросили западный снаряд в полный людей ресторан в Донецке, но он не сдетонировал

А накануне вечером мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о попадании украинского снаряда в детский сад в Петровском районе города.

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t.me / Типичный Донецк

Александра Вишнякова

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