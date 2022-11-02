В России хотят упростить порядок общения разведённых мобилизованных с детьми

В России могут пересмотреть порядок общения мобилизованных разведённых отцов с детьми. Новый механизм предложила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основательница Национального родительского комитета Ирина Волынец в письме на имя председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева.

Как сообщает RT, Волынец настаивает на ускоренном порядке рассмотрения исков, связанных с изменением порядка общения отца с отдельно проживающим ребёнком с учётом особых условий возможности связи для мобилизованных лиц.

"Нужно, чтобы детям давали возможность разговаривать по телефону, когда отцам разрешает командир и когда у них есть связь. Естественно, если родители сохранили нормальные отношения, им помощь не нужна. Но к нам обратилось региональное отделение Союза отцов в Республике Татарстан, поскольку есть матери, которые не идут навстречу", — указала она.