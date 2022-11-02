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2 ноября, 08:10

В России хотят упростить порядок общения разведённых мобилизованных с детьми

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Волынец встала на защиту мобилизованных разведённых отцов

В России могут пересмотреть порядок общения мобилизованных разведённых отцов с детьми. Новый механизм предложила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основательница Национального родительского комитета Ирина Волынец в письме на имя председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева.

Как сообщает RT, Волынец настаивает на ускоренном порядке рассмотрения исков, связанных с изменением порядка общения отца с отдельно проживающим ребёнком с учётом особых условий возможности связи для мобилизованных лиц.

"Нужно, чтобы детям давали возможность разговаривать по телефону, когда отцам разрешает командир и когда у них есть связь. Естественно, если родители сохранили нормальные отношения, им помощь не нужна. Но к нам обратилось региональное отделение Союза отцов в Республике Татарстан, поскольку есть матери, которые не идут навстречу", — указала она.

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Ранее Лайф сообщал, что россиянки начали массово сдавать военкоматам бывших мужей, чтобы те наконец погасили огромные долги по алиментам. Особо хитрые дамы сообщают реальные места проживания и работы своих бывших возлюбленных, чтобы увеличить размер выплат, ведь 195 тысяч рублей, положенные мобилизованным, не сравнятся с зарплатой в 20–30 тысяч в регионах. В то же время особо злопамятные девушки таким образом хотят отомстить обидчикам. Интернет-поисковики зафиксировали в России уже десятки тысяч запросов о том, "как получить алименты с мобилизованных".

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Марина Калегина

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