Выплаты участникам спецоперации освободят от налогов и страховых взносов

Участников специальной военной операции, в том числе добровольцев и мобилизованных, в скором времени освободят от уплаты налогов и страховых взносов. Как рассказал вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв, данная инициатива разрабатывалась совместно с правительством страны.

"В ближайшее время будут приняты нормы, предусматривающие освобождение от НДФЛ и страховых взносов не только текущих, но и других выплат, в том числе безвозмездной передачи денежных средств и иного имущества участникам СВО, выплат от работодателя, выплат на возмещение расходов, связанных с командированием на территории", — сказал сенатор на пленарном заседании.