Выплаты участникам спецоперации освободят от налогов и страховых взносов
Сенатор Журавлёв: Выплаты участникам спецоперации освободят от НДФЛ и страховых взносов
Участников специальной военной операции, в том числе добровольцев и мобилизованных, в скором времени освободят от уплаты налогов и страховых взносов. Как рассказал вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв, данная инициатива разрабатывалась совместно с правительством страны.
"В ближайшее время будут приняты нормы, предусматривающие освобождение от НДФЛ и страховых взносов не только текущих, но и других выплат, в том числе безвозмездной передачи денежных средств и иного имущества участникам СВО, выплат от работодателя, выплат на возмещение расходов, связанных с командированием на территории", — сказал сенатор на пленарном заседании.
Ранее стало известно, что доходы мобилизованных граждан не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки. Под такими мерами подразумеваются пособия беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки, ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет включительно и от 8 до 17 лет, выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка, а также социальный контракт.
ТАСС / Станислав Красильников