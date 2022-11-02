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Регион
Опубликовано 2 ноября 2022, 08:25
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Выплаты участникам спецоперации освободят от налогов и страховых взносов

Сенатор Журавлёв: Выплаты участникам спецоперации освободят от НДФЛ и страховых взносов

Участников специальной военной операции, в том числе добровольцев и мобилизованных, в скором времени освободят от уплаты налогов и страховых взносов. Как рассказал вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв, данная инициатива разрабатывалась совместно с правительством страны.

"В ближайшее время будут приняты нормы, предусматривающие освобождение от НДФЛ и страховых взносов не только текущих, но и других выплат, в том числе безвозмездной передачи денежных средств и иного имущества участникам СВО, выплат от работодателя, выплат на возмещение расходов, связанных с командированием на территории", — сказал сенатор на пленарном заседании.

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Ранее стало известно, что доходы мобилизованных граждан не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки. Под такими мерами подразумеваются пособия беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки, ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет включительно и от 8 до 17 лет, выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка, а также социальный контракт.

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ТАСС / Станислав Красильников

Оксана Попова
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