Собчак поймали на незаконной рекламе алкоголя в Сети
ФАС вынесла предупреждение Собчак из-за незаконной рекламы алкоголя в Интернете
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве вынесло предупреждение недавно сбежавшей из России журналистке и телеведущей Ксении Собчак за рекламу алкоголя в Сети. Соответствующий документ оказался в распоряжении РИА "Новости".
"УФАС по Москве постановил признать должностное лицо — ИП Собчак Ксению Анатольевну — виновной в совершении правонарушения <…> назначить наказание в виде предупреждения", — указано в тексте.
Как установлено, в YouTube появился рекламный ролик игристого вина с участием Собчак. В ФАС напомнили, что по российским законам раскрутка горячительных напитков в Интернете запрещена, также на видео должна стоять маркировка о вреде алкоголя. Поэтому действия телеведущей подпадают под статью КоАП РФ "Нарушение законодательства о рекламе".
Напомним, 26 октября в подмосковном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак прошли обыски. А днём ранее её коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский были задержаны по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Оба арестованы до 24 декабря. Сама Собчак уехала из России в Литву через Белоруссию по израильскому паспорту. В МВД РФ сообщили, что журналистка не уведомляла о получении гражданства Израиля, хотя закон к этому обязывает.
ТАСС / Андрей Епихин