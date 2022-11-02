Собчак поймали на незаконной рекламе алкоголя в Сети

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве вынесло предупреждение недавно сбежавшей из России журналистке и телеведущей Ксении Собчак за рекламу алкоголя в Сети. Соответствующий документ оказался в распоряжении РИА "Новости" .

"УФАС по Москве постановил признать должностное лицо — ИП Собчак Ксению Анатольевну — виновной в совершении правонарушения <…> назначить наказание в виде предупреждения", — указано в тексте.

Как установлено, в YouTube появился рекламный ролик игристого вина с участием Собчак. В ФАС напомнили, что по российским законам раскрутка горячительных напитков в Интернете запрещена, также на видео должна стоять маркировка о вреде алкоголя. Поэтому действия телеведущей подпадают под статью КоАП РФ "Нарушение законодательства о рекламе".