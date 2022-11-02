Больше половины россиян признались, что не верят в гороскопы

Большая часть жителей России, а именно 60% наших сограждан, не верит в гороскопы. Уменьшается и число тех, кто верит в магические предсказания колдунов. Такие данные по результатам опроса публикует ВЦИОМ.

"Астрологические прогнозы и советы стали популярной частью современной культуры, их публикуют в газетах, Интернете, в Сети легко можно рассчитать персональный гороскоп или получить консультацию астролога. Однако россияне в вопросах предсказания судьбы больше доверяют отдельным людям (28%), чем звёздам (15%). Не верят в гороскопы вовсе 60% наших сограждан, склонны сомневаться в астрологических прогнозах 25%", — говорится в опубликованном релизе.

Примечательно, что гороскопам гораздо чаще доверяют представители молодого поколения (от 18 до 24 лет), женщины, граждане, довольные своим доходом, жители сёл и городов-миллионников, а также представители Сибирского федерального округа.

28% респондентов признались, что верят в способность людей предсказывать будущее. Однако за последние семь лет этот показатель существенно снизился: в 2015 году доля таких была 55%. Значительно вырос процент тех, кто сомневается в подобных человеческих способностях, — с 7 до 26% с 2015 года. Меньше россияне стали верить и в колдунов, способных наводить порчу. Сейчас таковых насчитывается 25%, тогда как семь лет назад их количество было на уровне 48%.

"В наши дни большинство россиян не верит в возможность общения с душами умерших (60%), треть сомневается в том, что такое возможно (28%), а убеждёнными сторонниками подобных практик остаются 12%", — также говорится в исследовании ВЦИОМ.