Гороскоп от Тамары Глобы: Что принесёт ноябрь 2022-го каждому знаку зодиака

Ноябрь — месяц Скорпиона — в 2022-м принесёт людям проблемы с техникой, перелётами, переездами, а также природные катаклизмы, предупредила астролог Тамара Глоба. Будут сбои со связью, поэтому нужно быть внимательнее с гаджетами. Вообще, Скорпион по характеру иногда напоминает неразорвавшуюся бомбу. Марс и Плутон дают ему глубинный магнетизм, общаться с ним тяжело. Наиболее сложными в последнем месяце осени станут дни рядом с лунным затмением 8 ноября, а также те, что выпадают на конец ноября. Днями повышенной аварийности станут 2, 3, 4, 6–9, 11, 16, 19, 21, 25 и 29 ноября.

Затмение, к сожалению, несёт психические обострения, проблемы со здоровьем, проблемы с сосудами. Берегите нервы, больше всего времени и внимания посвящайте тем, кого вы любите: близким, родным людям Тамара Глоба Астролог

Гороскоп для Овна на ноябрь 2022 года

Для людей, рождённых под знаком зодиака Овен, ноябрь станет месяцем, требующим повышенного внимания, особенно первая его половина. Этим представителям огненной стихии следует быть как никогда внимательными в путешествиях и за рулём, следить за здоровьем, быть готовыми к потерям и расходам, особенно в дни вокруг затмения луны.

Вторая половина месяца принесёт отдачу, это будет период возможных путешествий, интересных предложений вдали от дома. Также вдали от дома вас ждут любовь и успех, поддержка окружающих и внимание тех, кто вокруг вас Тамара Глоба Астролог

Знак зодиака Телец: гороскоп на ноябрь 2022-го

Тельцы в ноябре 2022 года больше всего внимания будут уделять своим партнёрам: личным и деловым. Этим представителям земной стихии нужно не забывать про любимых и детей. Последний месяц осени станет временем, когда нужно контролировать здоровье. Вокруг дел Тельцов могут возникнуть споры, поэтому во всём обязателен контроль. В ноябре можно рассчитывать на помощь друзей и близких, при этом будет много расходов.

Не спорьте с окружающими, постарайтесь в период затмения не поссориться с теми, кто вам дорог, на пустом месте. Упрямство иногда приводит вас к событиям, которые могут быть не очень приятными. Берегите своих близких, берегите отношения с теми, кто вокруг вас, с теми, кого вы любите Тамара Глоба Астролог

Гороскоп на ноябрь 2022-го для знака зодиака Близнецы

Близнецам ноябрь принесёт повышенное внимание к личным делам и вопросам обучения, сейчас нужно быть осторожнее со здоровьем, беречь себя в дороге. У рождённых под этим воздушным знаком зодиака могут возникнуть конфликты с коллегами.

Возможны потери, кражи, которые концентрируются за спиной и проявятся чуть позже. Наибольшее внимание в этом месяце нужно уделить семье, семейным делам. Поддерживайте и берегите близких Тамара Глоба Астролог

Астропрогноз на ноябрь 2022-го для Рака

Без трудностей не обойдётся, но для Раков ноябрь в любом случае станет удачным месяцем. Этих представителей водной стихии ждёт творческий подъём, их слово будет иметь вес. Из не очень приятного: есть вероятность потери друзей и крушения планов. Сейчас у Раков будет много работы, особенно во второй половине месяца, а ещё потребуется внимание к здоровью.

Это время любви, время новых отношений. Вернутся и старые связи, напомнят о себе и давние контакты. Вполне возможно, со многими из них вы расстанетесь. События будут раскручиваться довольно быстро, короткие проекты будут иметь успех Тамара Глоба Астролог

Лев: гороскоп на ноябрь 2022 года от Тамары Глобы

Рождённым под знаком зодиака Лев в ноябре 2022 года следует обратить внимание на вопросы карьеры и жилищные. В обеих сферах есть вероятность перемен. В первой половине месяца этих представителей огненной стихии могут особенно беспокоить дела и здоровье родителей.

В этом месяце у Льва проблемы, которые касаются личной жизни, нужно обратить внимание на дела детей. Вторая половина месяца — период творчества, личного успеха. Вполне возможно, будет также и интеллектуальный успех. Вы преуспеете во многих планах, но в конце месяца закрутитесь в своих делах Тамара Глоба Астролог

Астрологический прогноз на ноябрь 2022 года для знака зодиака Дева

Носителям знака зодиака Дева ноябрь принесёт много суеты. Эти представители земной стихии и так уже закручены в клубок проблем, связанных с работой. Предстоит решать дела, касающиеся вопросов дома и семьи. Дев под конец 2022-го будут волновать дела родственников, поездки, путешествия, учебные и бытовые дела.

Вам кажется, что вам трудно разорваться: и на дальние дороги, и на ближние. Но проблемы, которые касаются родных, а также дел вдали от дома, вы должны поспешить решить, но проявить при этом выдержку и самоконтроль. И тогда всё сложится, всё удастся Тамара Глоба Астролог

Гороскоп для знака зодиака Весы на ноябрь 2022-го

Людям, рождённым под знаком зодиака Весы, ноябрь принесёт и прибыль, и неожиданные потери, которые придётся компенсировать. В третьем месяце осени 2022 года в жизни этих представителей воздушной стихии возникнет много вопросов, касающихся планов на будущее. Доходы будут превышать расходы, но не всегда. Период вокруг лунного затмения (6–11 ноября) — время потерь, когда нужно контролировать всё происходящее вокруг. В третьей декаде ноября представителей Весов ждёт успех вдали от дома.

В этом месяце будет отличная возможность восстановить старые связи, появится возможность черпать средства из давно проверенных источников Тамара Глоба Астролог

Прогноз на ноябрь для Скорпиона от Тамары Глобы

Для людей, рождённых под знаком зодиака Скорпион, ноябрь — очень важный период. И не только потому, что это их месяц. Сейчас ключевые и интересные события будут связаны с детьми, с любовью, с делами, касающимися работы и творчества. Вторая половина ноября принесёт материальный успех, возможности заработка, реализацию интеллектуальных планов. В конце месяца возникнут расходы.

Ваше слово будет иметь успех, но, вполне возможно, придётся иметь дело с противниками. Будут споры, будут конфликты, и в семье могут возникнуть трудности. Берегите близких людей, отнеситесь к ним с большим пиететом и вниманием Тамара Глоба Астролог

Стрелец: гороскоп на ноябрь 2022-го

Для людей со знаком зодиака Стрелец ноябрь 2022 года — месяц двойственный. В первой половине повышенное внимание к вопросам здоровья, работа может принести сюрпризы, стоит внимательнее относиться к сотрудникам, возможна смена коллектива. Вторая половина месяца более успешная. Лучше всего в ноябре эти представители огненной стихии будут чувствовать себя дома, поскольку вопросы недвижимости решатся наиболее удачно.

Ваши слова, дела, ваше обаяние сыграют огромную роль в продвижении ваших вопросов. Вы сможете решить многие из них, но всё-таки будет противостояние с противниками. И наиболее остро это проявится в конце ноября. Открытые враги, открытые противники выдвинут свои требования Тамара Глоба Астролог

Гороскоп на ноябрь 2022-го для знака зодиака Козерог

Для рождённых под знаком зодиака Козерог ноябрь — месяц полный планов. В этот период в жизнь войдут старые друзья, будут помогать и поддерживать. В то же время есть вероятность потери приятеля. Не ссорьтесь на пустом месте с теми, кто вам дорог и кто вас всегда поддерживал, отвечайте им взаимностью.

У детей возникнут трудности и проблемы, вы должны поддержать их. Повышенное внимание необходимо и в дорогах в этот период. Берегите своё здоровье — это самое главное. И вы увидите это в конце месяца Тамара Глоба Астролог

Астропрогноз на ноябрь 2022 года для Водолея

В ноябре все основные вопросы будут крутиться вокруг карьеры Водолеев, а также жилищных проблем. Перед этими воздушными людьми внезапно встанут вопросы переезда, в частности в первой половине месяца. Не отказывайтесь от помощи и поддержки друзей. В третьей декаде ноября Водолеи будут разрываться между новыми перспективами и делами любимых.

Без финансов вы не останетесь, будет хорошая возможность заработков, вам будут помогать успешные люди, которые готовы поддержать вас материально. В течение всего месяца вас будут волновать дети, дела детей, а также дела друзей Тамара Глоба Астролог

Астропрогноз на ноябрь 2022-го для знака зодиака Рыбы

Для людей, которые родились под знаком зодиака Рыбы, ноябрь станет месяцем поездок, путешествий, обучения, интересных встреч. Это время, когда стоит обратить особое внимание на здоровье. Во второй половине месяца у этих представителей водной стихии возникнут вопросы, связанные с карьерой, будут интересные идеи и предложения, поделилась Глоба.