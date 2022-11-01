Топ-5 имён, которые носят глупые женщины
Кто из девушек тупит чаще остальных? Кто корчит из себя всезнаек, а на деле не блещет умом и не разбирается вообще ни в чём? Обычно глупышками оказываются обладательницы следующих пяти имён.
Женщины, будем честны, прекрасны сами по себе независимо от возраста, внешности, знаний, коммуникативных навыков. Однако некоторые дамы чаще других встревают в разные истории, из-за чего могут казаться не просто милыми, но и глупыми. Лайф узнал у астролога и экстрасенса Андрея Харриса, какие имена носят глупышки.
Юлия
Имя Юлия с греческого языка переводится как "волнистая", "пушистая", а с латинского — "июльская". У женщины, которую зовут Юлей, развит чувственный мир, эмоции и интуиция. Такая дама живёт, что называется, душой. Мягкие вибрации имени заставляют Юлю творить добро, не задумываясь о себе и последствиях.
Этим, кстати, часто пользуются Юлины визави. В современном мире жить чувствами опасно, поэтому Юля точно попадает в список женщин, которые немного глупят
Милана
Милана — девушка романтичная и нежная, большую часть времени посвящает внешним признакам жизни. Такая дама обладает достаточно импульсивным характером и врождённой истеричностью. В сочетании с покровительством от Урана получается "взрывная комбинация", в основе которой все краски женственности, но только не ум. Именно поэтому Милана в нашем списке самых глупых женщин.
Марина
Марина — девушка, впадающая из крайности в крайность, эмоции в её жизни — бушующий океан страстей. Марина может вести себя глупо, а ещё рискует стать безумной из-за влияния Луны. Фото © Freepik / cookie_studio
"Морская" Марина — женщина крайностей, эмоции в её жизни струятся бушующим океаном. Марина может отдать всю себя и всё, что имеет, человеку, которым восторгается. Но надо помнить, что обладательница этого имени способна и "стереть с лица земли". Влияние Луны дополнительно обнажает эмоции и тайны души этой дамы, поэтому Марина в прямом смысле рискует стать безумной.
Эвелина
Сочетание вибраций имени и покровительства Луны делают Эвелину эмоциональной, лёгкой и артистичной. Мягкая энергия и творческий поток — главные качества Эвы. Эта женщина обладает большой эмпатией и любит говорить на языке образов. К сожалению, жестокие рамки мира "умников" не для Эвелины, её часто могут называть глупой дурнушкой.
Елена
Девочку, которая родилась в "мужские" дни — понедельник, вторник или четверг — лучше не называть Еленой, иначе её жизнь будет наполнена трудностями. Дело в том, что влияние Меркурия может обрести обратный эффект и наделить Лену глупостью и поверхностностью. Фото © Freepik / benzoix
Трудности в жизни могут поджидать Елену, рождённую в "мужской" день: понедельник, вторник или четверг. Влияние Меркурия в эти моменты обретает обратный эффект и наделяет женщину излишней верой не тем людям, глупостью, поверхностностью. Что абсолютно не характерно для Лен, которые родились в другие дни. Помочь Елене, оказавшейся под влиянием Меркурия, может камень халцедон — его нужно носить с собой.
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