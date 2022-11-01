Топ-5 имён, которые носят глупые женщины

Женщины, будем честны, прекрасны сами по себе независимо от возраста, внешности, знаний, коммуникативных навыков. Однако некоторые дамы чаще других встревают в разные истории, из-за чего могут казаться не просто милыми, но и глупыми. Лайф узнал у астролога и экстрасенса Андрея Харриса, какие имена носят глупышки.

Юлия

Имя Юлия с греческого языка переводится как "волнистая", "пушистая", а с латинского — "июльская". У женщины, которую зовут Юлей, развит чувственный мир, эмоции и интуиция. Такая дама живёт, что называется, душой. Мягкие вибрации имени заставляют Юлю творить добро, не задумываясь о себе и последствиях.

Этим, кстати, часто пользуются Юлины визави. В современном мире жить чувствами опасно, поэтому Юля точно попадает в список женщин, которые немного глупят Андрей Харрис Астролог, экстрасенс

Милана

Милана — девушка романтичная и нежная, большую часть времени посвящает внешним признакам жизни. Такая дама обладает достаточно импульсивным характером и врождённой истеричностью. В сочетании с покровительством от Урана получается "взрывная комбинация", в основе которой все краски женственности, но только не ум. Именно поэтому Милана в нашем списке самых глупых женщин.

Марина

Марина — девушка, впадающая из крайности в крайность, эмоции в её жизни — бушующий океан страстей. Марина может вести себя глупо, а ещё рискует стать безумной из-за влияния Луны. Фото © Freepik / cookie_studio

"Морская" Марина — женщина крайностей, эмоции в её жизни струятся бушующим океаном. Марина может отдать всю себя и всё, что имеет, человеку, которым восторгается. Но надо помнить, что обладательница этого имени способна и "стереть с лица земли". Влияние Луны дополнительно обнажает эмоции и тайны души этой дамы, поэтому Марина в прямом смысле рискует стать безумной.

Эвелина

Сочетание вибраций имени и покровительства Луны делают Эвелину эмоциональной, лёгкой и артистичной. Мягкая энергия и творческий поток — главные качества Эвы. Эта женщина обладает большой эмпатией и любит говорить на языке образов. К сожалению, жестокие рамки мира "умников" не для Эвелины, её часто могут называть глупой дурнушкой.

Елена

Девочку, которая родилась в "мужские" дни — понедельник, вторник или четверг — лучше не называть Еленой, иначе её жизнь будет наполнена трудностями. Дело в том, что влияние Меркурия может обрести обратный эффект и наделить Лену глупостью и поверхностностью. Фото © Freepik / benzoix