Лунный календарь красоты на ноябрь 2022 года: Когда стричься и почему стоит отложить эпиляцию
Ноябрь 2022-го — не лучший месяц для уходовых процедур, поскольку до 15-го числа мы будем ощущать на себе негативное влияние коридора затмений. Сейчас не лучшее время для экспериментов с внешностью.
Ноябрь 2022 года не принесёт ничего многообещающего тем, кто интересуется поддержанием красоты и бьюти-процедурами. В некоторые дни последнего осеннего месяца делать процедуры с лицом и телом будет даже опасно. Астролог Инга Любимова составила лунный календарь красоты и призвала отказаться от экспериментов с внешностью в ноябре.
Дни ноября 2022 года, неподходящие для проведения бьюти-процедур
Неподходящие для процедур красоты дни ноября 2022-го по лунному календарю. Картинка © Telegram / Астролог Инна Любимова
Когда стричь волосы в ноябре 2022? Лунный календарь стрижек
Если вы хотите постричься, чтобы волосы лучше росли, для улучшения их структуры или избавления от негатива, отложите поход к парикмахеру до декабря. Если цель стрижки — уменьшить сечение волос, лучшей датой для посещения салона красоты станет 16 ноября. Если вы хотите сохранить форму стрижки, сделать это можно в следующие дни:
- 14 ноября (после 15:50 мск) — 19 ноября (до 11:45 мск );
- 19 ноября (после 14:00 мск) — 21 ноября (до 14:10 мск);
- 21 ноября (после 20:20 мск).
Когда не стричь волосы в ноябре 2022 года?
Для стрижки волос в ноябре 2022 года помимо общих неблагоприятных дней категорически не подходят периоды с 1 по 4 ноября, с 12 по 14 ноября (до 13:45 мск), а также с 28 по 30 ноября.
Когда можно красить волосы по лунному календарю в ноябре 2022 года?
Красить волосы лучше всего в середине ноября, а именно в период с 14-го по 21-е число. Фото © Freepik / valuavitaly
В ноябре 2022-го астролог Любимова рекомендует красить волосы в эти даты:
- с 14 ноября (после 15:50 мск) по 19 ноября (до 11:45 мск);
- с 19 ноября (после 14:00 мск) по 21 ноября (до 14:10 мск).
Когда нельзя красить волосы в ноябре 2022?
Кроме общих неблагоприятных дней окрашивание волос не следует проводить 1 и 2 ноября, в период с 12 по 15:50 мск 14 ноября, 29 и 30 ноября.
Когда делать увлажняющие маски для лица в ноябре 2022-го?
Лучшие дни для проведения домашних бьюти-процедур с использованием увлажняющих масок для лица: 1 и 2 ноября, 14–16 ноября, 25, 27, 28 и 29 ноября. Картинка © Telegram / Астролог Инна Любимова
Когда лучше делать маникюр в ноябре 2022-го?
Благоприятными днями для похода в маникюрный салон станут 14 ноября (после 15:50 мск), а также 15 и 16 ноября. В другие даты в ноябре на маникюр лучше не ходить.
Когда делать эпиляцию в ноябре 2022 года?
Поскольку ноябрь 2022-го — не лучший месяц для бьюти-процедур, от эпиляции лучше отказаться, по крайней в мере в негативные периоды, например, когда мы находимся под воздействием коридора затмений.
Когда в ноябре 2022-го делать очищающие маски для лица и пилинг?
Не стоит делать очищающие маски для лица и пилинг с 1 по 7 ноября, с 19 по 21 ноября, а также с 25 по 30 ноября. Картинка © Telegram / Астролог Инна Любимова
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