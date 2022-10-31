Лунный календарь красоты на ноябрь 2022 года: Когда стричься и почему стоит отложить эпиляцию

Ноябрь 2022 года не принесёт ничего многообещающего тем, кто интересуется поддержанием красоты и бьюти-процедурами. В некоторые дни последнего осеннего месяца делать процедуры с лицом и телом будет даже опасно. Астролог Инга Любимова составила лунный календарь красоты и призвала отказаться от экспериментов с внешностью в ноябре.

Дни ноября 2022 года, неподходящие для проведения бьюти-процедур

Неподходящие для процедур красоты дни ноября 2022-го по лунному календарю. Картинка © Telegram / Астролог Инна Любимова

Когда стричь волосы в ноябре 2022? Лунный календарь стрижек

Если вы хотите постричься, чтобы волосы лучше росли, для улучшения их структуры или избавления от негатива, отложите поход к парикмахеру до декабря. Если цель стрижки — уменьшить сечение волос, лучшей датой для посещения салона красоты станет 16 ноября. Если вы хотите сохранить форму стрижки, сделать это можно в следующие дни: 14 ноября (после 15:50 мск) — 19 ноября (до 11:45 мск );

19 ноября (после 14:00 мск) — 21 ноября (до 14:10 мск);

21 ноября (после 20:20 мск).

Когда не стричь волосы в ноябре 2022 года?

Для стрижки волос в ноябре 2022 года помимо общих неблагоприятных дней категорически не подходят периоды с 1 по 4 ноября, с 12 по 14 ноября (до 13:45 мск), а также с 28 по 30 ноября.

Когда можно красить волосы по лунному календарю в ноябре 2022 года?

Красить волосы лучше всего в середине ноября, а именно в период с 14-го по 21-е число. Фото © Freepik / valuavitaly

В ноябре 2022-го астролог Любимова рекомендует красить волосы в эти даты: с 14 ноября (после 15:50 мск) по 19 ноября (до 11:45 мск);

с 19 ноября (после 14:00 мск) по 21 ноября (до 14:10 мск).

Когда нельзя красить волосы в ноябре 2022?

Кроме общих неблагоприятных дней окрашивание волос не следует проводить 1 и 2 ноября, в период с 12 по 15:50 мск 14 ноября, 29 и 30 ноября.

Когда делать увлажняющие маски для лица в ноябре 2022-го?

Лучшие дни для проведения домашних бьюти-процедур с использованием увлажняющих масок для лица: 1 и 2 ноября, 14–16 ноября, 25, 27, 28 и 29 ноября. Картинка © Telegram / Астролог Инна Любимова

Когда лучше делать маникюр в ноябре 2022-го?

Благоприятными днями для похода в маникюрный салон станут 14 ноября (после 15:50 мск), а также 15 и 16 ноября. В другие даты в ноябре на маникюр лучше не ходить.

Когда делать эпиляцию в ноябре 2022 года?

Поскольку ноябрь 2022-го — не лучший месяц для бьюти-процедур, от эпиляции лучше отказаться, по крайней в мере в негативные периоды, например, когда мы находимся под воздействием коридора затмений.

Когда в ноябре 2022-го делать очищающие маски для лица и пилинг?