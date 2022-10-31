Десять имён девушек, которых ждёт лишь одиночество

Ну кто из девчонок не мечтал о мужчине рядом, который возьмёт на себя все хлопоты, окружит любовью, заботой и поддержкой? Но не всем, кто грезит о прекрасном принце, будет суждено обрести женское счастье. Почему-то рядом с некоторыми дамами кавалеры надолго не задерживаются, и объяснение этому факту нашла ясновидящая Кажетта — всё дело в магии имён. Оказалось, что носительницы некоторых из них буквально обречены на одиночество.

Называя ребёнка, нужно не только согласовывать имя с отчеством, чтобы не получалось странных сочетаний, но и не лениться открывать специальные книги. У христиан это святцы, у мусульман — свои. Нужно рассматривать все варианты и толкования имён Кажетта Ясновидящая

Светлана

Удивительно тёплое имя Светлана наделяет носительницу не только лучезарностью и чистотой, но и миксом робости и застенчивости. Света с подросткового возраста грезит о романтике, только ни к чему конкретному её мечты не приводят. Чрезмерные размышления могут заставить Светлану отдалиться от объекта обожания. Эта эффектная девушка жаждет внимания, а если не получает его, несмотря на наличие ухажёров в жизни, отстраняется вообще ото всех мужчин, избегая общения.

Кира

Застенчивость Киры и желание скрыть эмоции не позволяют этой девушке построить долгосрочные отношения, ведь она часто малоразговорчива и не любит пускаться в обсуждение проблем. Фото © Freepik / diana.grytsku

"Дальновидная" Кира может быть поразительно холодна и эмоционально отстранена. Обладательница имени застенчива, хоть и самоуверенна, предпочитает скрывать эмоции, когда имеет дело с чем-либо, что заставляет чувствовать беспокойство, грусть или тревогу в отношениях. Кире сложно построить долгосрочный союз, поскольку она часто замкнута, малоразговорчива и не желает обсуждать происходящее.

Надежда

Нет никакой надежды, что личная жизнь Нади сложится так, как ей того бы хотелось. В жизни этой девушки мужчина вряд ли появится: Надежда любит погрустить, помеланхолить, а кавалеров такое поведение отталкивает. Надя в курсе своих проблем и готова даже иногда идти на компромисс, поступаясь принципами и проявляя некоторую уязвимость, но и это не всегда работает.

Алла

Яркая, "непобедимая" Алла — женщина независимая, чем очень гордится. Но кому нужны успехи в карьере, когда дома ты чувствуешь себя абсолютно одинокой, оттого несчастной. Аллы славятся самодостаточностью и умением решать все проблемы самостоятельно, именно поэтому этих дам сторонятся мужчины, ведь с такой партнёршей точно не почувствуешь себя рыцарем.

Ирина

Ирина, когда встаёт выбор: семья или карьера, делает выбор в пользу работы, а потом понимает, что осталась совсем одна, но поезд к тому моменту уже ушёл. Фото © Freepik / Freepic.diller

Несущая "мир и спокойствие" Ирина, выбирая между семьёй и карьерой, часто отдаёт предпочтение работе, а не отношениям. Эти дамы, кто добивается отличных результатов и покоряет карьерные высоты, известны желанием переть напролом, они трудятся 24/7. Только вот в спешке Иры не замечают, как остаются совсем одни. Когда осознание приходит, менять что-то уже поздно — поезд ушёл.

Людмила

"Людям милая" Людмила привыкла быть сама по себе, причём жить в мире фантазий. Буквально каждый день Люда придумывает, какие высоты поджидают её в будущем. Заигравшись в иллюзорный мир, спустя время, когда воображение перестаёт насыщать, Людмила понимает, что в реальной жизни совсем одинока.

Вероника

Веронике не хватает чуткости, чтобы разобраться в ухажёре и понять, достойная он партия или нет. Фото © Freepik / wayhomestudio

Девушке, которую зовут Вероникой, часто не хватает чуткости, чтобы понять, достойный перед ней мужчина или стоит продолжить поиски того самого. Нередко Ника на протяжении всей жизни окружена фальшивыми друзьями и кавалерами-однодневками.

Евгения

"Благородная" Евгения нередко чувствует себя одинокой, потому что отталкивает людей, которые её любят. Возможно, объяснить такое поведение Жени можно мужской энергетикой имени. Только после того, как вернуть всё назад, как было, не представляется возможным, Евгения понимает, что очень сильно ошиблась.

Анастасия

Настя не любит компромиссов, оттого сложно сходится с мужчинами. Этой девушке нужен тот, кто готов идти на уступки. Фото © Freepik / cookie_studio

Честная и проницательная Настя не любит компромиссов, потому не каждый мужчина может идти в ногу с ней. Так что поиск спутника жизни для Анастасии может стать непосильной задачей. Эта девушка не любит обязательств, а для успешной жизни ей необходимы флирт и дружба.

Вера