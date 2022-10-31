10 причин, почему не нужно переезжать в Турцию

Реклама о продаже недвижимости в Турции сейчас повсюду. Страна входит в топ направлений для переезда из России. Сказываются привычка отдыхать на местных берегах и привлекательные цены на жильё. Но так ли всё радужно? Блогер поделился, с какими проблемами столкнулся, прожив в Турции пять месяцев.

1. Турецкий язык

Фото © Flickr / Max Orgeldinger

Первое, что вам придётся делать в чужой стране, — учить язык, хотя бы самые часто используемые слова и фразы. В Турции это турецкий — не самый лёгкий для изучения. По-английски вы сможете пообщаться только в туристических местах и крупных магазинах. А если переехали надолго, то без контакта с местными жителями не обойтись. Поэтому добро пожаловать на языковые курсы.

2. Медицина в Турции

На самом деле это первое, о чём нужно подумать. Но и тут не разобраться во всех тонкостях без знания языка. А тонкостей много. Клиники в Турции бывают государственные и частные, и отличить одну от другой порой очень сложно. Цены на одни и те же услуги могут отличаться в разы. И всем этим заправляют страховые компании, которые обманывают на каждом шагу.

3. Правила дорожного движения в Турции

Фото © Flickr / ddavidmontgo

Можно сказать, что их нет. Вернее, никто не спешит их соблюдать. Поэтому, например, пешеходы переходят дорогу где угодно. А водители никого не пропускают. Получается "Игра в кальмара" по-турецки.

4. Мусор в Турции

С этим жители республики не заморачиваются. Окурки и обёртки могут валяться прямо на детской или спортивной площадке неделями, никто не станет их убирать. С этим придётся просто смириться или самому вносить посильный вклад в улучшение экологической обстановки.

5. Курящие люди в Турции

Сигаретный дым будет преследовать вас везде. Так было в России до ужесточения законодательства по борьбе с курением. В Турции любят посмолить, поэтому даже не пытайтесь сделать кому-то замечание: есть риск, что от полученного стресса закурите сами.

6. Жильё в Турции

Фото © Flickr / Paul Burnham

Низкие цены на недвижимость в Турции — всего лишь уловка. Если не разбираться в деталях, можно попасть на крупную сумму. Дело в том, что турки строят и делают ремонты не очень хорошо, хотя мы почему-то думаем иначе. А если вам важно качество — будьте добры раскошелиться. Это относится как к покупке жилья, так и к аренде.

7. Деньги в Турции

От российской валюты придётся избавиться. А чтобы сделать это без крупных потерь на обменном курсе, сначала нужно выяснить, где и как это сделать выгоднее всего. Но не факт, что у вас получится с первого раза.

8. Интернет в Турции

В России мы настолько привыкли к быстрому и доступному интернету, что уже забыли, каким он был раньше. А вот в Турции до сих пор можно нарваться на телефонные модемы. Причём заплатить придётся больше, чем на родине (независимо от типа связи). Да и оформить без ВНЖ точку доступа получится далеко не везде.

9. Отопление в Турции

Фото © Flickr / David Tomkins

Центральное отопление в Турции — это исключение, а не правило, пишет блогер. Да, в стране почти везде теплее, чем в РФ. Но если вы привыкли к 30-градусной жаре в квартире зимой, то придётся одеваться потеплее либо забыть об экономии и искать жильё с радиаторами.

10. Качество воды в Турции