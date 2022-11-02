НАТО обеспечивает Украину развединформацией, заявил Шойгу

Представители Североатлантического альянса обеспечивают украинскую армию разведывательной информацией, а также отправляют наёмников для службы в рядах ВСУ. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу.

"НАТО обеспечивает их (украинские вооружённые формирования. — Прим. Лайфа) развединформацией, осуществляет непосредственное целеуказание, направляет своих военных советников, поставляет в ряды ВСУ иностранных наёмников, ведёт против нас информационную и санкционную войну", — рассказал глава оборонного ведомства.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что свыше 190 иностранных наёмников уничтожено за последние две недели в зоне специальной военной операции. Кроме того, за это время ликвидировано 74 танка, 235 других бронированных машин, две установки залпового огня "Хаймарс" и 268 автомобилей с крупнокалиберными пулемётами.