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2 ноября, 09:49

НАТО обеспечивает Украину развединформацией, заявил Шойгу

Шойгу: НАТО обеспечивает Украину развединформацией, целеуказанием и советниками

Представители Североатлантического альянса обеспечивают украинскую армию разведывательной информацией, а также отправляют наёмников для службы в рядах ВСУ. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу.

"НАТО обеспечивает их (украинские вооружённые формирования. — Прим. Лайфа) развединформацией, осуществляет непосредственное целеуказание, направляет своих военных советников, поставляет в ряды ВСУ иностранных наёмников, ведёт против нас информационную и санкционную войну", — рассказал глава оборонного ведомства.

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Накануне министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что свыше 190 иностранных наёмников уничтожено за последние две недели в зоне специальной военной операции. Кроме того, за это время ликвидировано 74 танка, 235 других бронированных машин, две установки залпового огня "Хаймарс" и 268 автомобилей с крупнокалиберными пулемётами.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова

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