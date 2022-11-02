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2 ноября, 09:47

Суд заочно арестовал обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной

Басманный суд заочно арестовал уроженку Украины Вовк, обвиняемую в убийстве Дугиной

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал уроженку Украины Наталью Вовк, обвиняемую в убийстве журналистки и историка Дарьи Дугиной. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда. Там уточнили, что обвиняемая также объявлена в международный розыск.

"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вовк Натальи Павловны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ сроком на два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента её задержания", — говорится в сообщении.

Для чего США решили «отчитаться» об убийстве Дарьи Дугиной

Для чего США решили «отчитаться» об убийстве Дарьи Дугиной

Напомним, что в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья погибла. Они с отцом возвращались после фестиваля в поддержку Донбасса, но он сел в другую машину за несколько минут до трагедии. Позже он попал в больницу из-за нервного потрясения. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк, бежавшая затем в Эстонию. В деле есть и другие фигуранты — сообщники Вовк.

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Марина Калегина

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