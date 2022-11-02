Суд заочно арестовал обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал уроженку Украины Наталью Вовк, обвиняемую в убийстве журналистки и историка Дарьи Дугиной. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда. Там уточнили, что обвиняемая также объявлена в международный розыск.

"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вовк Натальи Павловны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ сроком на два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента её задержания", — говорится в сообщении.