Суд заочно арестовал обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной
Басманный суд заочно арестовал уроженку Украины Вовк, обвиняемую в убийстве Дугиной
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал уроженку Украины Наталью Вовк, обвиняемую в убийстве журналистки и историка Дарьи Дугиной. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда. Там уточнили, что обвиняемая также объявлена в международный розыск.
"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вовк Натальи Павловны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ сроком на два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента её задержания", — говорится в сообщении.
Напомним, что в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья погибла. Они с отцом возвращались после фестиваля в поддержку Донбасса, но он сел в другую машину за несколько минут до трагедии. Позже он попал в больницу из-за нервного потрясения. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк, бежавшая затем в Эстонию. В деле есть и другие фигуранты — сообщники Вовк.
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